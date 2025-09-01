Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Kabelglasfaser-Netz fit für die Zukunft macht. Mit der kommenden Maßnahme werden die für die Übertragung des digitalen TV- und Radio-Signals genutzten Frequenzen neu sortiert und zusammengefasst.

Vodafone sortiert die TV- und Radio-Frequenzen in Deutschland neu

Der Startschuss für die Neusortierung der TV- und Radio-Frequenzen ist bereits in Krefeld, Böblingen, Hürth und Bünde gefallen. In den kommenden elf Monaten geht es in weiteren 400 Städten und Gemeinden mit insgesamt 8,6 Millionen TV-Anschlüssen weiter. Bis Mitte 2026 möchte Vodafone die Maßnahme abschließen. Die Umbelegung schafft freie Frequenzen, die perspektivisch für eine bessere Internet-Versorgung und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten an allen rund 25 Millionen Kabelglasfaser-Anschlüssen in ganz Deutschland sorgen.

