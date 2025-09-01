Zattoo hat heute angekündigt, dass das Unternehmen mit Universal TV (UTV) die nächste Generation seiner Big-Screen-App an den Start bringen wird. Die neue App basiert auf einer gemeinsamen Codebasis für alle relevanten TV-Plattformen. Los geht es mit Android TV, weitere Plattformen folgen.

Zattoo bringt Universal TV an den Start

Zattoo bringt UTV an den Start. Ziel von UTV ist es, ein einheitliches, hochwertiges Nutzungserlebnis auf Smart TVs, Set-Top-Boxen und Streaming-Geräten zu bieten, unabhängig vom jeweiligen Gerätetyp. Die grundsätzliche Bedienlogik bleibt weitgehend unverändert. Die neue App basiert auf React Native und ersetzt künftig die bisher individuell entwickelten nativen TV-Apps.

Ein weiterer Vorteil auf eine gemeinsame technische Basis ist die signifikante Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit. So müssen neue Features künftig nur noch einmal entwickelt und getestet werden, bevor sie auf allen Plattformen ausgerollt werden können. Dies verkürzt nicht nur die Time-to-Market, sondern verbessert auch Performance, Wartbarkeit und Update-Zyklen deutlich. Davon profitieren nicht nur Endnutzerinnen und -nutzer, sondern auch Zattoos B2B-Partner, für die UTV als White-Label-Lösung flexibel angepasst und bereitgestellt werden kann.