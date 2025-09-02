Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple in der kommenden Woche neben den iPhone 17 Modellen und neuen Apple Watches auch die AirPods Pro 3 ankündigen wird. Mit an Bord sollen zwei neue Gesundheitsfunktionen sein.

AirPods Pro 3: zwei neue Gesundheitsfunktionen werden erwartet

In den letzten Wochen wurden bereits mehrere Neuerungen für die AirPods Pro 3 kolportiert. Kurz vor der Apple Keynote in der kommenden Woche wird eine weitere Gesundheitsfunktion gehandelt. Ein Pulssensor für die AirPods Pro 3 scheinen gesetzt. Einen entsprechenden Sensor hat Apple bereit bei den Powerbeats Pro 2 verbaut. Folgerichtig könnte dieser auch in den AirPods Pro 3 landen.

Den Kollegen von 9to5Mac wurde nun zugetragen, dass Apple bei den kommenden Kopfhörern auf eine weitere Gesundheitsfunktionen zum Tragen kommt. Die Rede ist von einem Temperatursensor. Einen vergleichbaren Sensor setzt Apple bereits bei den aktuellen Apple Watch Modellen ein. Klingt spannend, ein Produkt, welches in erster Linie ein Audioerlebnis bieten soll, wird Stück für Stück um Gesundheitsfunktionen erweitert. Vor Monaten implementierte Apple bereits einen Hörtest und eine klinische Hörgerätefunktion. Nun könnten ein Pulssensor und ein Temperatursensor folgen.

Live-Übersetzen könnte verzögert eingeführt werden

Neben den neuen Gesundheitsfunktionen wird den AirPods Pro 3 eine Live-Übersetzen-Funktion nachgesagt. So könnten Telefonate bzw. FaceTime-Anrufe in unterschiedlichen Sprachen geführt werden. Man selbst spricht beispielsweise Deutsch und die AirPods Pro 3 übersetzen in Kombination mit einem iPhone die deutsche Sprache in Echtzeit beispielsweise in Englisch.

Laut anonymen Informanten könnte diese Funktion nicht direkt zum Verkaufsstart der AirPods Pro 3 zur Verfügung stehen und mit einem kommenden Softwareupdate eingeführt werden.