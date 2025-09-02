Vor Kurzem hatten wir euch bereits das neue Anker SOLIX Solarbank Multisystem und dem Anker SOLIX EV Charger V1 vorgestellt. Ab sofort sind beide Neuheiten im Handel erhötich. Im Zeitraum bis zum 12. Oktober bietet Anker SOLIX zudem Rabatte auf beide Systeme und verschiedene Bundles an.

Anker SOLIX EV Charger V1 ist da

Mit dem Anker SOLIX V1 EV-Charger bringt der Hersteller eine neue Generation von Ladegeräten auf den Markt, die Elektromobilität effizienter, günstiger und komfortabler macht.

Der V1 kombiniert KI-gestützte Ladeplanung mit dynamischen Stromtarifen und Solarstromintegration. Die smarte Gestensteuerung sorgt für eine mühelose Bedienung und steigert die Selbstversorgung durch ein smartes Energiemanagement. Für eine breite Anwendbarkeit ist der SOLIX V1 in drei Versionen mit Ladeleistungen von 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich und mit nahezu allen Elektroautos kompatibel. Er ist sowohl als Wallbox mit integriertem Kabel als auch in einer Variante für spezielle Fahrzeugkabel verfügbar.

Angebote zum Launch

Zum Verkaufsstart bietet Anker SOLIX vom 2. September bis zum 12. Oktober 2025 einen exklusiven Rabatt von 25 Prozent alle V1 EV-Charger an:

Anker SOLIX EV Charger V1 kann in Verbindung mit dem neuen Anker SOLIX Solarbank Multisystem sowie „standalone“ verwendet werden.

>>> Hier geht es direkt zum Anker SOLIX EV Charger V1 <<<