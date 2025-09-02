Ab sofort steht die Beta 9 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, HomePod Software 26 und visionOS 26 auf den Apple Servern zur Verfügung. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich ein weiteres Mal mit einer Vorabversion der kommenden großen Updates zu beschäftigen.

Beta 9 ist da: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co.

In der vergangenen Woche hatte Apple die Beta 8 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. veröffentlicht. Eigentlich gingen wir davon aus, dass vor dem Release Candidate keine weitere Beta-Version veröffentlicht wird. Apple belehrt uns am heutigen Abend allerdings eines besseren und hat soeben die Beta 9 freigegeben.

Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.

Die Beta 8 brachte keine nennenswerten Neuerungen. Von daher gehen wir davon aus, dass die Entwickler mit der Beta 9 weiter an Bugfixes und Leistungsverbesserungen gearbeitet haben. Am kommenden Dienstag (09. September 2025) wird mit dem Release Candidate gerechnet. Am 15. September 2025 könnte dann die jeweils finale Version folgen.