Apple möchte die Einführung von Automatisierung und Robotik innerhalb seiner Zulieferkette deutlich beschleunigen und fordert seine Partner auf, verstärkt auf Robotertechnik umzustellen.

Apple fordert Zulieferer verstärkt zur Umstellung auf Robotertechnik auf

Seht mehr als zwei Jahren setzt sich Apple für eine stärkere Automatisierung bei seinen Zulieferbetrieben ein. Nun berichtet Digitimes, dass Apple Automatisierung als Standardvoraussetzung für die Vergabe von Fertigungsaufträgen verlangt. Grund hierfür seien umfassende Bemühungen, die Abhängigkeit von Arbeitskräften zu minimieren, die Produktqualität und -einheitlichkeit über verschiedene Standorte hinweg zu stabilisieren und die langfristigen Produktionskosten im Zuge der fortschreitenden Diversifizierung der Lieferkette weg von China zu senken.

Dabei sollen alle wichtigen Produktkategorien von der Automatisierung profitieren, darunter iPhone, iPad, Mac und Apple Watch. Fraglich ist, wie die Automatisierung bzw. die technischen Voraussetzungen finanziert werden. Möchte Apple die Kosten komplett auf seine Zulieferer abwälzen? Oder subventioniert Apple die Fertigungsanlagen, damit diese die Vorgaben schnell erreichen können.

Es stellt keine große Überraschung dar, dass Apple zukünftig verstärkt auf Automatisierung und Robotik setzen wird, da die Vorteile für das Unternehmen überwiegen. So werden Prozesse standardisiert, Inspektionen digitalisiert, die Auswirkungen von Arbeitskräftemangel verringert und die Verarbeitungsqualität erhöht.