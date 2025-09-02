Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple den Apple Pencil Pro auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist das Schreibwerkzeug auch im Apple Refurbished Store erhältlich. Allerdings gibt es Gründe, warum ihr den Stift bei Amazon kaufen solltet.
Apple Pencil Pro: neu bei Amazon preiswerter als refurbished bei Apple
Apple bewirbt den Apple Pencil Pro wie folgt
Der Apple Pencil Pro liefert noch mehr magische Möglichkeiten fürs Umsetzen deiner Ideen. Mit neuen fortschrittlichen Features kannst du intuitiver als je zuvor kommentieren, Notizen machen und ein Meisterwerk erstellen.
Dabei unterstützt Apple Pencil Pro verschiedene Features, wie z.B. Rotation, Druck, haptisches Feedback, Schwebefunktion und Doppeltipp. Zudem unterstütz der Stift die „Wo ist?“-Funktion zum Wiederfinden.
Apple bietet den Apple Pencil Pro neuerdings über den Apple Refurbished Store an. Das generalüberholte Modell wird für 129 Euro statt 149 Euro angeboten. Ihr spart somit 20 Euro. Bei Amazon hingegen erhaltet ihr einen nagelneuen Apple Pencil Pro für 119 Euro.
- WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die...
- KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4),...
