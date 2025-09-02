Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple den Apple Pencil Pro auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist das Schreibwerkzeug auch im Apple Refurbished Store erhältlich. Allerdings gibt es Gründe, warum ihr den Stift bei Amazon kaufen solltet.

Apple Pencil Pro: neu bei Amazon preiswerter als refurbished bei Apple

Apple bewirbt den Apple Pencil Pro wie folgt

Der Apple Pencil Pro liefert noch mehr magische Möglich­keiten fürs Umsetzen deiner Ideen. Mit neuen fortschrittlichen Features kannst du intuitiver als je zuvor kommentieren, Notizen machen und ein Meisterwerk erstellen.

Dabei unterstützt Apple Pencil Pro verschiedene Features, wie z.B. Rotation, Druck, haptisches Feedback, Schwebefunktion und Doppeltipp. Zudem unterstütz der Stift die „Wo ist?“-Funktion zum Wiederfinden.

Apple bietet den Apple Pencil Pro neuerdings über den Apple Refurbished Store an. Das generalüberholte Modell wird für 129 Euro statt 149 Euro angeboten. Ihr spart somit 20 Euro. Bei Amazon hingegen erhaltet ihr einen nagelneuen Apple Pencil Pro für 119 Euro.