Das in Aachen ansässige Unternehmen Devolo hat kurz vor dem Start der IFA 2025 zwei neue WLAN-7-Mesh-Router angekündigt. Mit dem WiFi 7 BE6500 und WiFi 7 BE9300 Tri-Band möchte der Hersteller modernes Mesh-WLAN in jeden Haushalt bringen.

Devolo kündigt WiFi 7 BE6500 und WiFi 7 BE9300 Tri-Band an

Devolo hat die beiden WLAN-7-Mesh-Router WiFi 7 BE6500 und WiFi 7 BE9300 Tri-Band angekündigt. Beide Modellen können als vollwertige Router, Access Points oder Mesh-WLAN-Kits eingesetzt werden.

Die Geräte komplettieren somit das Ökosystem von devolo und ermöglichen im Zusammenspiel mit Powerline-Adaptern, WLAN-Repeatern und Mesh-Systemen den maßgeschneiderten Netzausbau in den eigenen vier Wänden.

Der Hersteller schreibt

Beide Router unterstützen den aktuellen Wi-Fi-7-Standard (802.11be). Anwender profitieren dadurch vor allem von einer noch besseren Anbindung mehrerer Geräte und der Unterstützung des 2.4-, 5- und 6-GHz-Frequenzbands für mehr Speed und Stabilität. Die Abwärtskompatibilität zu älteren Standards bleibt natürlich erhalten, so dass die neuen Router von devolo alle Endgeräte zuverlässig und schnell vernetzen. Die Geschwindigkeiten stecken dabei im Produktnamen – der devolo WiFi 7 BE6500 ermöglicht WLAN-Übertragungsraten von bis zu 6.500 Mbit/s. Der devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band bringt es mit Tri-Band-Technologie auf bis zu 9.300 Mbit/s.

Die beiden neuen Router-Modelle bieten eine sichere Verbindung mit WPA 2 sowie WPA 3 und unterstützen moderne WLAN-7-Mesh-Funktionen wie Multi Link Operation, OFDMA, Multi User MIMO sowie Bandsteering. Endgeräte lassen sich auch über vier Ethernet-Ports (3 x 1 Gigabit, 1 x 2,5 Gigabit) per LAN-Kabel anschließen.

Devolo wird die neuen Geräte in verschiedenen Bundles anbieten: als einzelner Router, als 2er- und 3er-Mesh-Kits und als separates Mesh-Erweiterungs-Kit. Der Marktstart wird für Anfang 2026 angegeben. Die jeweiligen Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.