Jeder, der sich in den letzten Jahren mit Fernsehern beschäftigt hat, kennt Dolby Vision als einen der führenden Standards für HDR-Inhalte. Jetzt hat Dolby im Rahmen der IFA 2025 den Vorhang für die nächste Generation gelüftet und Dolby Vision 2 vorgestellt. Die Weiterentwicklung verspricht, nicht nur Farben und Kontraste zu verbessern, sondern auch das Fernseherlebnis durch künstliche Intelligenz perfekt auf die Umgebung anzupassen.

Die technische Grundlage

Das Herzstück von Dolby Vision 2 ist eine komplett neugestaltete und leistungsfähigere Image Engine. Diese wurde speziell dafür konzipiert, die gesteigerte Helligkeit und den erweiterten Farbraum aktueller Fernsehgeräte besser zu nutzen. Im Zusammenspiel mit dem umfangreichen Angebot an Filmen, Serien und Spielen in Dolby Vision soll die Technologie eine sichtbar verbesserte Bilddarstellung ermöglichen. Mit Hisense wurde bereits ein erster TV-Hersteller als Partner bestätigt, der Dolby Vision 2 in kommenden Premium-Geräten integrieren wird.

Intelligente Bildanpassung

Eine zentrale Neuerung ist die sogenannte Content Intelligence. Dahinter verbirgt sich ein System, das Bildinhalte analysiert und die Darstellung intelligent an die Sehsituation anpasst. Eine Funktion namens Precision Black adressiert das bekannte Problem, dass Bilder in hellen Räumen oft zu dunkel wirken. Details in schattigen Bildbereichen werden dabei gezielt aufgehellt, ohne die ursprüngliche künstlerische Absicht zu verändern. Parallel dazu nutzt Light Sense die Umgebungssensoren des Fernsehers, um das Bild an die aktuellen Lichtverhältnisse im Raum anzupassen. Auch für die besonderen Anforderungen von Sportübertragungen und Videospielen gibt es spezielle Profile, die beispielsweise den Weißpunkt und die Bewegungsdarstellung optimieren.

Erweiterte Einstellungen

Dolby Vision 2 erweitert auch die Werkzeuge für Content-Produzenten. So gibt ein neues, bidirektionales Tone Mapping mehr Kontrolle darüber, wie die Inhalte auf den immer leistungsfähigeren Displays dargestellt werden. Das soll zu differenzierteren Highlights und kräftigeren Farben führen, während die kreative Vision erhalten bleibt. Mit Authentic Motion wird zudem eine Funktion eingeführt, die eine flüssigere und natürlichere Bewegungsdarstellung ohne unerwünschtes Ruckeln ermöglichen soll.

Die Technologie wird in zwei Stufen angeboten. Dolby Vision 2 Max ist für die leistungsstärksten Fernseher konzipiert und schöpft deren Potenzial voll aus. Dolby Vision 2 hingegen bringt die wesentlichen Neuerungen auf einer breiteren Palette von Mainstream-Geräten. Wann genau die ersten kompatiblen Fernseher auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt.