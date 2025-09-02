Zum Start der IFA 2025 gibt es weitere Neuheiten von FRITZ!. Nachdem wir euch erst kürzlich auf verschiedene Produktneuheiten des Berliner Unternehmens aufmerksam gemacht hatte, gibt FRITZ! nun bekannt, dass der FRITZ!Repeater 1700 und das FRITZ!Mesh Set 1600 ab sofort erhältlich sind.
FRITZ!Repeater 1700 geht an den Start
Ab sofort ist der FRITZ!Repeater 1700 erhältlich. Dank des Layouts mit 2 Antennen auf 2,4 und 5 GHz sowie Wi-Fi 7 schafft der FRITZ!Repeater 1700 den schnelleren Datenaustausch mit gleichzeitig mehr verbundenen Geräten. Die sogenannte Multi-Link-Operation ermöglicht den gleichzeitigen Datentransfer auf dem 2,4-GHz- und 5-GHz-Band und sorgt so für ein noch dynamisches Surferlebnis. Der verbaute Gigabit-LAN-Port ermöglicht die Einbindung in ein leistungsstarkes Heimnetz auch per Kabel.
Highlights
- Dualband-WLAN-Repeater für höhere WLAN-Reichweiten
- WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- 1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- WPA3-Verschlüsselung
- Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
- FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus
- Repeater ist ab sofort zum Preis von 119 Euro (UVP) im Handel erhältlich (unter anderem bei Media Markt)
FRITZ!Mesh Set 1600 ist da
Mit dem FRITZ!Mesh Set 1600 erweitert FRITZ! sein Portfolio an Mesh-Sets um eine Einstiegslösung für die Steckdose. Das Set aus zwei beziehungsweise drei Stück des beliebten FRITZ!Repeaters 1200 AX versorgt Nutzer eines beliebigen Routers oder Glasfasermodems mit reichweitenstarkem WLAN und allen Vorteilen des FRITZ!-Ökosystems.
Highlights
- WLAN-Mesh-System, bestehend aus 3 Stück bzw. 2 Stück FRITZ!Repeater 1200 AX
- Geeignet für die Nutzung am bestehenden Internetrouter, direkt am Glasfasermodem (ONT) oder an einer FRITZ!Box
- Dualband Wi-Fi 6 bis 2.400 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz)
- Ein Gigabit-LAN-Anschluss je FRITZ!Repeater für die Anbindung weiterer Geräte per Kabel oder für den Aufbau einer LAN-Brücke
- Sicheres WLAN mit WPA3/WPA2
- Einfache und intuitive Einrichtung per MyFRITZ!App (in DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL)
- Kostenlose Updates ohne versteckte Kosten
- LEDs können sowohl gedimmt als auch komplett abgeschaltet werden
- Unterstützung von IPv6
- Die FRITZ!Mesh Sets 1600 sind ab sofort für 149€ („2pack“) oder 209€ („3pack“) (UVP) im Handel erhältlich (unter anderem bei Media Markt)
