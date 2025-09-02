Zum Start der IFA 2025 gibt es weitere Neuheiten von FRITZ!. Nachdem wir euch erst kürzlich auf verschiedene Produktneuheiten des Berliner Unternehmens aufmerksam gemacht hatte, gibt FRITZ! nun bekannt, dass der FRITZ!Repeater 1700 und das FRITZ!Mesh Set 1600 ab sofort erhältlich sind.

FRITZ!Repeater 1700 geht an den Start

Ab sofort ist der FRITZ!Repeater 1700 erhältlich. Dank des Layouts mit 2 Antennen auf 2,4 und 5 GHz sowie Wi-Fi 7 schafft der FRITZ!Repeater 1700 den schnelleren Datenaustausch mit gleichzeitig mehr verbundenen Geräten. Die sogenannte Multi-Link-Operation ermöglicht den gleichzeitigen Datentransfer auf dem 2,4-GHz- und 5-GHz-Band und sorgt so für ein noch dynamisches Surferlebnis. Der verbaute Gigabit-LAN-Port ermöglicht die Einbindung in ein leistungsstarkes Heimnetz auch per Kabel.

Highlights

Dualband-WLAN-Repeater für höhere WLAN-Reichweiten

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Repeater ist ab sofort zum Preis von 119 Euro (UVP) im Handel erhältlich (unter anderem bei Media Markt)

FRITZ!Mesh Set 1600 ist da

Mit dem FRITZ!Mesh Set 1600 erweitert FRITZ! sein Portfolio an Mesh-Sets um eine Einstiegslösung für die Steckdose. Das Set aus zwei beziehungsweise drei Stück des beliebten FRITZ!Repeaters 1200 AX versorgt Nutzer eines beliebigen Routers oder Glasfasermodems mit reichweitenstarkem WLAN und allen Vorteilen des FRITZ!-Ökosystems.

Highlights