In der kommenden Woche wird Apple die neuen iPhone 17 Modelle offiziell ankündigen. Die Keynote ist für den 09. September 2025 terminiert. Allerdings steht die Apple Gerüchteküche niemals still und so ranken sich bereits zahlreiche Gerüchte um zukünftige Modelle. Nun wird das Gerücht befeuert, dass Apple im kommenden Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Zwei Jahre später soll das erste faltbare iPad folgen.

Kuo: faltbares iPhone kommt 2026

Analyst Ming Chi Kuo meldet sich am heutigen Tag zu Wort und berichtet, dass Apple im kommenden Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Damit gesellt er sich zu weiteren Quellen, die bereits in der jüngeren Vergangenheit diese Prognose abgegeben haben. Auch diese behaupten, dass das iPhone Fold Mitglied der iPhone 17 Familie sein wird.

Laut Kuo verwendet Apple ultradünnes Glas sowohl für das faltbare iPhone als auch für das faltbare iPad. Corning wird das ultradünne Deckglas liefern, General Interface Solutions (GIS) wird jedoch mit Corning beim Zuschnitt, der Eckenbehandlung, der Inspektion, der Verpackung und dem Versand zusammenarbeiten.

Ursprünglich ging der Analyst davon aus, dass Apple mit 6 bis 8 Millionen faltbaren iPhones im Jahr 2026 und 10 bis 15 Millionen Einheiten im Jahr 2027 plant. Diese Prognose hat der Hersteller offenbart auf 8 bis 10 Millionen (2026) bzw. 20 bis 25 Millionen (2027) angeboten.

Faltbares iPad soll 2028 folgen

Im Jahr 2028 soll das faltbare iPad auf das faltbare iPhone folgen. Auch beim faltbaren Tablet soll Ultra-Thin Glass (UTG) zum Einsatz kommen, für das General Interface Solution (GIS) ebenfalls den Zuschlag bekommen haben soll.

Laut Kuo wird Apple im Jahr 2028 schätzungsweise 0,5–1 Millionen Einheiten ausliefern. Aufgrund seiner größeren Fläche wird der UTG-Stückpreis erheblich höher sein als der des faltbaren iPhone.