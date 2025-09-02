Genau wie in den vergangenen Jahr reduziert Apple den Preis des MLS Season Pass während der Saison. Die restlichen Spiele der Saison werden weniger und weniger und entsprechend kann Apple nicht mehr den vollen Preis für die gesamte Saison verlangen.

MLS Season Pass: restliche Saison für Apple TV+ Abonnenten nur 25 Euro

Apple hat den Preis für den MLS Season Pass reduziert. Apple TV+ Abonnenten zahlen für die restlichen Spiele de Saison nur noch 25 Euro. Nicht-Apple-TV+ Abonnenten bezahlen 29 Euro für die restliche Saison. Falls ihr zu einem überschaubaren Preis in die US-Fußball-Liga hinein schnuppern möchtet, so könnte dies nun ein guter Zeitpunkt sein.

Beachtet in jedem Fall, dass die Preisreduzierung nur den Saisonpass 2025 betrifft. Falls ihr nicht kündigt, erhöht sich der Preis zur die 2026er Saison wieder auf den Standardpreis von den vollständigen MLS Season Pass.

Der MLS Season Pass beinhaltet Streaming und On-Demand-Zugriff auf alle regulären Saison- und Playoff-Spiele der Major League Soccer. Es gibt separate Live-Übertragungen auf Englisch und Spanisch, mit Live-Spielkommentaren, begleitet von der Berichterstattung vor dem Spiel und der Analyse nach dem Spiel.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Apple Geräten, Android Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar.