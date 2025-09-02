Eine aktuelle Umfrage von SellCell zeigt, wie groß die Vorfreude auf die nächste iPhone-Generation ist. So planen fast 70 Prozent der befragten iPhone-Nutzer in den USA ein Upgrade auf eines der neuen iPhone 17 Modelle, die voraussichtlich am 09. September vorgestellt werden.

Was Nutzer zum Upgrade bewegt

Die Gründe für die hohe Kaufbereitschaft sind vielfältig, aber klar definiert. An der Spitze der Wunschliste steht mit 53,2 Prozent eine verbesserte Akkulaufzeit. Direkt danach folgen der Wunsch nach einem neuen Design (36,2 Prozent) und ein besseres Display (34,3 Prozent). Auch Verbesserungen bei der Kamera (28,1 Prozent) sind für viele ein starkes Argument. Interessanterweise spielen KI und Softwareerweiterungen mit 7,1 Prozent eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.

Bei der Wahl des konkreten Modells zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Die Pro-Modelle bleiben die Favoriten und machen fast 40 Prozent der geplanten Käufe aus. Bei 16,7 Prozent der Befragten steht das Standard-iPhone 17 auf dem Einkaufszettel, während sich 13,5 Prozent für das besonders schlanke iPhone 17 Air interessieren.

Der Preis bleibt die größte Hürde

Trotz aller Begeisterung gibt es einen entscheidenden Faktor, der viele vom Kauf abhält. 68,9 Prozent der Nutzer geben die Kosten als Hauptgrund dafür an, dass sie kein Upgrade vornehmen. Die Zufriedenheit mit den bereits vorhandenen Geräten ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. So geben 71,7 Prozent an, dass sie mit ihrem aktuellen iPhone zufrieden sind, womit kein Neukauf notwendig wäre. Das spricht für die Langlebigkeit des iPhone, bremst aber gleichzeitig die Upgrade-Zyklen.

Auch die wachsende Konkurrenz durch faltbare Smartphones von Samsung oder Google spielt eine Rolle. Zwar ist die Markentreue zu Apple weiterhin extrem hoch, doch ein Fünftel der Nutzer würde bei ausbleibender Innovation im Faltbereich einen Wechsel erwägen.

Apple Intelligence

Ein überraschendes Ergebnis der Umfrage betrifft Apple Intelligence. Die Meinungen zum Thema künstliche Intelligenz gehen weit auseinander. Während 44 Prozent die neuen KI-Funktionen als sehr wichtig erachten, ist das Thema für ein Drittel der Nutzer irrelevant. Auf die Frage, welches Unternehmen im Bereich KI führend sei, nannten 44 Prozent Apple, während Samsung und Google jeweils von 6,6 Prozent der Befragten ausgewählt wurden. 10 Prozent der Nutzer gaben an, dass derzeit keine Marke im Bereich KI führend sei.