Am kommenden Dienstag (09. September 2025) lädt Apple nicht nur zur September Keynote, am selben Tag feiert ein Apple Produkt einen runden Geburtstag. Kurzum: Apple Pencil feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Da in der kommenden Woche verstärkt iPhone, Apple Watch und die AirPods im Fokus stehen dürften, gehen wir bereits im Vorfeld auf Apple Pencil ein.

Apple Pencil feiert in Kürze 10. Geburtstag

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple Pencil in den Verkauf gegangen ist. Diese Modelle bezeichnet Apple mittlerweile als Apple Pencil (1. Generation) und dieses Modell lässt sich nach wie vor bei Apple bestellen. Auf den Apple Pencil (1. Generation) folgte der Apple Pencil (2. Generation). Mittlerweile sind auch Apple Pencil (USB-C) und Apple Pencil Pro im Handel. Die beiden zuletzt genannten Modelle werden von Apple verstärkt in den Fokus gerückt, wenngleich alle Modelle nach wie vor im Verkauf sind.

Seit seiner Einführung hat sich Apple Pencil vom reinen „Zeichenstift“ zu einem vielseitigen Tool entwickelt, das den digitalen Workflow von Millionen Nutzern. Heute unterstützt der Apple Pencil eine Vielzahl an Einsatzbereichen, darunter beispielsweise:

Individuelle Setups – iPad und Apple Pencil sind zu festen Bestandteilen vieler Workflows geworden

Content Editing on iPad – mit Apple Pencil und Apple Intelligence Objekte gezielt entfernen, feine Bildanpassungen vornehmen oder in Procreate & Co. gestalten

Digitale Planung & Organisation – von handschriftlichen Notizen über Moodboards bis zu komplexen Workflows

Hybride Kreativprozesse – Skizzen und Zeichnungen werden zu Bausteinen für Videos, Overlays oder interaktive Inhalte

Nahtlose Integration – iPad, Apple Pencil und das App-Ökosystem bilden die Basis für präzises, intuitives Arbeiten prägt – ob beim Lernen, Arbeiten oder in kreativen Prozessen.

Den Einsatz von Apple Pencil haben wir euch unter anderem hier und dort im Test nähere demonstriert.

