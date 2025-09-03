Apple Vision Pro ist verhältnismäßig teuer und verhältnismäßig schwer. Auch Apple Vision Pro 2 wird diese Probleme nicht lösen. Es heißt, dass Apple mit der zweiten Generation ein klassisches Leistungsupgrade durchführt. Mit Apple Vision Air dürfte es im Jahr allerdings deutlich spannender für Anwender werden. Es heißt, dass dieses Modell deutlich leichter und preiswerter wird.

Apple Vision Air soll 2027 erscheinen:

Glaubt man den Informationen von Analyst Ming Chi Kuo, so wird Apple im Jahr 2027 eine leichtere und preiswertere Version der Vision Pro auf den Markt bringen. Das Gerät, welches auf den Namen Vision Air hören könnte, soll rund 40 Prozent leichter als Vision Pro sein. Vision Pro wiegt zwischen 600–650g (variiert abhängig von Lichtdichtung und Kopfband), eine 40 Prozent leichtere Version würde weniger als 400g wiegen.

Kuo gab zudem zu verstehen, dass das Vision Air rund 50 Prozent günstiger als Vision Pro sein wird. Dies würde es für potenzielle Käufer deutlich attraktiver machen. Das Vision Pro kostet ab 3999 Euro. Dies wurde bedeuten, dass Vision Air rund 2000 Euro kosten würde. Das ist zwar immer noch recht teuer, aber deutlich attraktiver als Vision Pro.

Es wird erwartet, dass die Auslieferungen von Vision Air im Jahr 2027 eine Million Einheiten erreichen (im Vergleich zu bestehenden Modellen mit Auslieferungen von weniger als 400.000 Einheiten).