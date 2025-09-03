Die Abwerbungen bei Apple nehmen kein Ende. Während Meta eigentlich einen Einstellungsstopp verhängt hat, scheint dieser für Apple-Ingenieure nicht zu gelten. Wie Bloomberg berichtet, wechselt Jian Zhang, Apples führender KI-Forscher für Robotik, zum Meta Robotics Studio. Er ist jedoch nicht der einzige Abgang aus Cupertino.

Neue Heimat bei der Konkurrenz

Mit Jian Zhang wechselt nun Apples führender KI-Forscher im Bereich Robotik direkt zum Meta Robotics Studio. Er leitete ein kleines Team, das sich auf Automatisierungstechnologien und die Rolle von KI in solchen Produkten konzentrierte. Sein Weggang ist ein spürbarer Verlust für Apples Forschungsabteilung in diesem zukunftsweisenden Feld. Insbesondere da Apple in dem Gebiet der Robotik neue Produkte bringen will, dürfte der Abgang von Zhang schmerzen. So tüftelt Apple angeblich in seinem Forschungslabor an einem Tischroboter mit intelligenten Bewegungsabläufen.

Doch der Abgang von Zhang ist kein Einzelfall. Der personelle Schwund geht noch tiefer und betrifft das Herzstück der neuen KI-Offensive. So hat das Team für Foundation Models zuletzt erneut drei wichtige Mitglieder verloren. Diese wechseln zu den direkten Konkurrenten OpenAI und Anthropic. Damit verliert die Gruppe, die für die grundlegenden KI-Modelle von Apple verantwortlich ist, innerhalb weniger Monate rund zehn wichtige Entwickler.

Ein möglicher Strategiewechsel

Diese Personalien werfen ein neues Licht auf Apples KI-Strategie. Intern wird Berichten zufolge intensiv darüber diskutiert, ob man sich stärker auf externe Technologien verlassen sollte, anstatt alles im eigenen Haus zu entwickeln. Die aktive Suche nach Partnerschaften mit Schwergewichten wie OpenAI, Anthropic und Google für die Weiterentwicklung von Siri ist ein klares Indiz für den Wandel.

Für Apple ist der Verlust von Spitzenkräften zweifellos ein Rückschlag. Gleichzeitig könnte die Öffnung für Kooperationen genau der pragmatische Schritt sein, den das Unternehmen braucht, um im KI-Wettbewerb schnell aufzuholen.