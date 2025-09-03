Nach einem langen Kartellverfahren, in dem das US-Justizministerium Google eine Monopolstellung im Suchmaschinenmarkt nachweisen konnte, liegt nun eine Entscheidung bezüglich der Konsequenzen vor. Im Zentrum der Sorge stand für Apple vor allem eine Frage. Was wird aus dem milliardenschweren Deal, der Google zur Standardsuchmaschine auf dem iPhone macht? Das Urteil von Richter Amit Mehta sorgt nun für deutliche Erleichterung in Cupertino, denn das Kerngeschäft bleibt unangetastet.

Vieles bleibt beim Alten

Die wohl wichtigste Nachricht für Apple ist, dass die Partnerschaft mit Google weiterlaufen darf. Google zahlt Apple jährlich eine Summe im zweistelligen Milliardenbereich, damit seine Suchmaschine in Safari als Standard voreingestellt ist. Ein Verbot dieser Zahlungen lehnte der Richter ab, da es sowohl den Partnern als auch den Verbrauchern schaden würde. Gleichzeitig erspart das Urteil Apple die Einführung erzwungener Auswahlbildschirme in iOS oder Safari. Der Richter befand, dass solche Menüs den Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt nicht nachweislich verbessern.

Doch es gibt neue Grenzen

Ganz ohne Änderungen geht es aber nicht. Die wichtigste neue Regel lautet, dass Google keine Exklusivität mehr fordern darf. Google kann zwar weiterhin der Standard sein, darf Apple aber nicht daran hindern, auch Konkurrenzprodukte prominent zu platzieren oder zu bewerben. Das Verbot von Exklusivvereinbarungen ist besonders im Hinblick auf Apples jüngste KI-Strategie von großer Bedeutung. Es stellt sicher, dass Google den Suchmaschinen-Deal nicht an die exklusive Nutzung seines eigenen KI-Dienstes Gemini koppeln kann. Diese Regelung öffnet Apple strategisch die Tür, neben Google auch andere KI-Dienste wie ChatGPT tief in das System zu integrieren, ohne dass sich Google in Zukunft querstellen könnte.

Zudem wird die Laufzeit für die Standardeinstellungen auf zwölf Monate begrenzt. Konkurrenten wie Microsoft oder DuckDuckGo erhalten damit jährlich die Chance, Apple ein besseres Angebot zu unterbreiten. Google muss sich also jedes Jahr aufs Neue beweisen, um seinen wertvollen Platz auf Millionen von Apple-Geräten zu verteidigen.

Ein Sieg mit Berufung

Das Urteil ist letztlich ein pragmatischer Kompromiss, der Googles Konkurrenz nicht erfreuen dürfte. Apple hingegen sichert sich eine der wichtigsten Einnahmequellen. Google muss zwar Einschränkungen in Kauf nehmen, behält jedoch seine Vormachtstellung im mobilen Suchmarkt. Der Suchmaschinen-Riese hatte bezüglich des „Monopol“-Urteils bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Dies war jedoch erst möglich, wenn die Konsequenzen zur Entscheidung bekannt sind. Das ist nun erfolgt, womit der Prozess voraussichtlich noch lange kein Ende finden wird.