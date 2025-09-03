Beats wird in Kürze die Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Kopfhörer erweitern. Konkret wird der Hersteller neue Farboptionen für die drei Modelle Beats Studio Pro, Beats Solo 4 und Beats Solo Buds einführen.

Beats arbeitet an neuen Farben für die Studio Pro, Solo 4 und Solo Buds

Beats hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Kopfhörer von Zeit zu Zeit in neuen Farboptionen anzubieten. Offenbar sind aktuell neue Farboptionen für die Beats Studio Pro, Beats Solo 4 und Beats Solo Buds geplant. Entwickler Aaron hat Hinweise auf X geteilt, dass Apple die Beats Solo 4 in den Farboptionen Roségold und Champagnergold auf den Markt bringen wird.

Die Beats Solo Buds werden in einer neuen Cremefarbe erhältlich sein, die Apple intern „Icing“ nennt. Last but not least arbeitet Apple an den Beats Studio Pro in den Farben Sand Gray und Soft Pink.

Here’s your first look at 5 new upcoming Beats colors: 1. Beats Solo Buds

Internal Color Name – Icing pic.twitter.com/T9jsz34M42 — Aaron (@aaronp613) September 2, 2025

Wann Apple die neuen Modelle ankündigen wird, ist unbekannt. Kommende Woche lädt Apple zur September Keynote. Ob der Hersteller in diesem Rahmen auch die neuen Farboptionen präsentiert, bleibt abzuwarten. Vor wenigen Tagen hatte Beats zudem neuen Powerbeats Fit für Herbst 2025 angekündigt.