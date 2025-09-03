Ein Reise-Albtraum an der Gepäckausgabe wurde für einen Fluggast zu einer der kuriosesten Geschichten des Jahres. Dank eines Apple AirTags fand er nicht nur seinen gestohlenen Koffer wieder, sondern auch den Dieb, der bereits seine Kleidung trug.

Das Outfit passt, der Plan jedoch nicht

Für Daniel Scott sollte es ein normaler Flug von Salt Lake City nach Los Angeles sein. Nach der Landung am 22. August 2025 wartete er wie üblich am Gepäckband, doch sein Koffer tauchte einfach nicht auf. Während das Flughafenpersonal noch suchte und Scott zwischen den Bändern umherirrte, meldete sich plötzlich sein iPhone. Der im Koffer versteckte AirTag sendete ein Signal. Die Ortung zeigte, dass sich sein Gepäckstück vom Flughafen entfernte und auf den Haltebereich für Fahrdienste zusteuerte. Scott zögerte keine Sekunde und rannte los.

Doch das Signal bewegte sich weiter über die Straße hinaus. Spätestens jetzt war ihm klar, dass sein Koffer gestohlen wurde. Die Spur endete schließlich in der Nähe des Flughafens bei einem verbarrikadierten Gebäude. Seine Partnerin rief umgehend die Flughafenpolizei. Als die Beamten eintrafen, leuchteten sie mit Taschenlampen ins Innere des verlassenen Hauses. Dort bot sich ihnen ein bizarres Bild. Am Fenster stand eine Person, die Scotts Hemd, Hose und Schuhe trug. Nachdem die Polizei das Gebäude geräumt hatte, fand Scott seinen aufgeschlitzten Koffer. Der Inhalt war in mehreren Räumen verteilt. Er konnte etwa 90 Prozent seiner Sachen wiederfinden. Der Koffer selbst war jedoch zerstört.

Der digitale Spürhund für die Reise

Seit der Einführung im Jahr 2021 hat sich Apples AirTag zu einem beliebten Begleiter für Reisende entwickelt. Der münzgroße Tracker nutzt das „Wo ist“-Netzwerk, um über nahegelegene Apple-Geräte seine Position zu melden. Das System funktioniert ohne direkte GPS-Verbindung oder ein kostenpflichtiges Abonnement.

Geschichten wie die von Scott haben die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen lassen. Eine Umfrage der Reiseplattform Kayak ergab laut AppleInsider, dass 2024 bereits 37 Prozent der US-Fluggäste Tracker wie den AirTag nutzten. Die Vorteile liegen auf der Hand. Verschwindet ein Koffer, weiß man binnen Minuten, ob er noch auf dem Rollfeld steht oder bereits auf dem Weg in ein verlassenes Gebäude ist.

Im Fall von Scott handelte die Polizei schnell, was nicht selbstverständlich ist. Die Behörden können nicht immer sofort jedem einzelnen AirTag-Signal nachjagen. Oft wird Reisenden jedoch geraten, Diebe nicht selbst zu konfrontieren, da ein Koffer voller Kleidung kein gefährliches Aufeinandertreffen wert ist.