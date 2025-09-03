Es gibt Dinge, auf die wartet man eine gefühlte Ewigkeit. Die Fertigstellung eines Großflughafens zum Beispiel. In eine ganz ähnliche Kategorie (mit weniger Tragweite) fiel für viele das Warten auf eine native Instagram-App für das iPad. Doch nun hat auch diese Geschichte ein Ende gefunden. So gab Meta heute bekannt, dass die offizielle Instagram-App für das iPad im App Store verfügbar ist. Dabei ist die App mehr als nur eine vergrößerte iOS-Version und bringt einige durchdachte Funktionen mit.

Für das iPad optimiert

Bereits beim ersten Öffnen wird deutlich, dass Instagram die neue App für das entspannte Erlebnis auf dem Sofa konzipiert hat. Statt direkt im klassischen Feed zu landen, startet man in den Reels. Das zeigt den Fokus auf Videoinhalte und nutzt den großen Bildschirm für ein intensiveres Seherlebnis. Natürlich sind auch die Stories prominent am oberen Rand platziert und der Zugriff auf Nachrichten ist nur einen Fingertipp entfernt, sodass alle Kernfunktionen schnell erreichbar bleiben.

Im „Folgen“-Tab können Nutzer ihren Content nach verschiedenen Kriterien filtern. Zur Auswahl stehen „Alle“, was empfohlene Beiträge und Reels von gefolgten Konten mischt, und die Kategorie „Freunde“, die sich auf Konten konzentriert, denen man gegenseitig folgt. Das eigentliche Highlight dürfte für viele aber die Option „Neueste“ sein. Sie bringt den ersehnten chronologischen Feed zurück, in dem die aktuellsten Beiträge ganz oben erscheinen. Die Reihenfolge dieser Feeds lässt sich zudem individuell anpassen.

Die Entwickler haben die Stärken des iPad berücksichtigt. Ein mehrspaltiges Layout ermöglicht es, gleichzeitig durch den Feed zu scrollen und dabei Direktnachrichten zu lesen oder auf Benachrichtigungen zu reagieren. Das macht die Nutzung deutlich effizienter und angenehmer.