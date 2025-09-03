Wenige Tage vor der offiziellen Vorstellung des iPhone 17 Lineups nimmt die Gerüchteküche noch einmal Schwung auf. Dabei stehen insbesondere die neuen Pro-Modelle im Rampenlicht. Die Gerüchte deuten auf gezielte Verbesserungen beim Display, der Wärmeableitung und der Akkulaufzeit hin. Nun äußert sich der bekannte Leaker Instant Digital nochmals zu den Verbesserungen und bestätigt den vermuteten Kurs.

Ein Display für jede Umgebung

Als Apple letztes Jahr die iPhone 16 Generation vorstellte, warb das Unternehmen damit, dass alle vier Modelle im Freien eine maximale Helligkeit von 2000 Nits erreichen können. Das ist doppelt so viel wie die typische Helligkeit von 1000 Nits. Diese erhöhte Helligkeit kann jedoch nur für einige Minuten aufrechterhalten werden, bevor sie aufgrund thermischer Einschränkungen deutlich abfällt.

Das Display des iPhone 17 Pro und Pro Max soll hingegen eine deutlich höhere Grundhelligkeit erreichen. Damit bleibt der Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume gut ablesbar. Das ist ein klarer Vorteil für alle, die ihr Gerät häufig draußen nutzen, sei es zum Arbeiten oder Fotografieren.

Stabile Leistung unter Last

Auch unter der Haube tut sich einiges. Laut den Informationen von Instant Digital werden die kommenden Pro-Modelle mit dem „Vapor Chamber Cooling System“ ausgestattet. Das Kühl­system verwendet eine kleine Menge Flüs­sig­keit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt.

Das neue Kühlsystem soll das iPhone 17 Pro in Kombination mit dem A19 Pro Chip auch über längere Zeiträume zu Höchstleistungen treiben. Denn das verbesserte Wärmemanagement kann die thermische Drosselung verhindern bzw. deutlich später notwendig machen. Besonders anspruchsvolle Spiele profitieren davon durch konstantere Bildraten ohne lästige Ruckler. Ebenso wird das Filmen von 4K Videos mit 60 Bildern pro Sekunde an warmen Tagen zuverlässiger, ohne dass das Gerät überhitzt und die Leistung drosselt.

Verbesserte Akkulaufzeit

Die vielleicht willkommenste Neuerung betrifft die Akkulaufzeit. Dank größerer Kapazitäten und einer gesteigerten Effizienz des Gesamtsystems könnten die neuen Pro-Modelle Rekorde brechen. Gerüchten zufolge wird der Akku des iPhone 17 Pro Max sogar die Marke von 5.000 mAh überschreiten und damit die Grundlage für eine beeindruckende Ausdauer liefern.

Die offizielle Vorstellung des gesamten iPhone 17 Lineups wird für Apples Event am kommenden Dienstag um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) erwartet. Dann werden wir sehen, ob sich die Gerüchte bewahrheiten und was das Unternehmen noch an Überraschungen zu bieten hat. Wir werden natürlich die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker begleiten.