Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 9 zu iOS 26 und Co. für eingetragene Entwickler veröffentlichte hatte, folgte in der Nacht zu heute die Public Beta 6 für Teilnehmer am Apple Beta Programm.

Apple veröffentlicht Public Beta 6 zu iOS 26 und Co.

Mit der Public Beta 6 dürfte Apple das Kapitel der öffentlichen Betas zu iOS 26 und Co. zugeschlagen haben. In der nächsten Woche lädt Apple zur iPhone 17 Keynote und wird im Anschluss den Release Candidate freigeben. In der Folgewoche dürfte dann die finale Version erscheinen.

Kommen wir zurück zur Public Beta 6. Diese steht für iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, HomePod Software 26 und visionOS 26 zur Verfügung. Am Einfachsten erfolgt die Installation zum Beispiel am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

Die Public Beta 5 brachte im Vergleich zur Public Beta 4 keine echten Neuerungen mit sich. Auch die Public Beta 6 scheint sich primär auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen zu konzentrieren. Mit der finalen Freigabe ist am 15. September 2025 zu rechnen.