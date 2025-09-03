„Slow Horses“ gehört für uns zweifelsfrei zu den besten Serien auf Apple TV+. Aus diesem Grund haben wir uns bereits den 24. September 2025 Rot im Kalender markiert. An diesem Tag startet Staffel 5 der Thriller-Serie. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Slow Horses – Staffel 5“

Apple TV+ hat den Trailer zur fünften Staffel von „Slow Horses“ veröffentlicht, dem Emmy- und BAFTA-prämierten Spionagedrama mit Oscar-Preisträger und Emmy-Nominiertem Sir Gary Oldman in der Hauptrolle. Die fünfte Staffel von „Slow Horses“ basiert auf „London Rules“, dem nächsten Roman der mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten „Slough House“-Buchreihe von Mick Herron. Die sechsteilige fünfte Staffel von „Slow Horses“ startet am 24. September 2025 mit der ersten Folge. Anschließend starten immer mittwochs bis zum 29. Oktober 2025 neue Episoden.

„Slow Horses“ ist ein düster-humorvolles Spionagedrama über ein zerrüttetes Team britischer Geheimagenten, die in einer Abladestation des MI5, liebevoll Slough House genannt, arbeiten. Oldman, der für seine Darstellung mit Golden Globe-, Emmy- und BAFTA-Nominierungen geehrt wurde, spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber streitsüchtigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karrierebeendenden Fehler in Slough House landen, da sie sich immer wieder im Nebel der Spionagewelt wiederfinden.

In der fünften Staffel von „Slow Horses“ sind alle misstrauisch, als der ansässige Technikfreak Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat. Doch als sich in der ganzen Stadt eine Reihe zunehmend bizarrer Ereignisse ereignet, liegt es an den Slow Horses, die Zusammenhänge aufzudecken. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage immer die Londoner Regeln gelten: Schutz für die eigene Sicherheit.