Knapp eine Woche trennt uns nur noch von der Apple September Keine. Diese steht unter dem Motto „Unfassbar. Und fast da.“ Und wird neue iPhone 17 Modelle hervorbringen. Bleiben die iPhnoe-Preise stabil oder nimmt Apple Anpassungen vor. Nun erreichen uns frische Gerüchte zur Preispolitik.

Weitere Gerüchte zur iPhone 17 Preispolitik

Nachdem uns bereits vergangene Woche Informationen zu den iPhone 17 Preisen erreichten, hat sich nun J.P. Morgan Analyst Samik Chatterjee zu den iPhone 17 Preisen geäußert. Demnach rechnet er mit folgenden Preisen für die iPhone 17 Modelle:

iPhone 17: 799 Dollar (keine Erhöhung)

iPhone 17 Air: 899 bis 949 Dollar (keine Erhöhung oder 50 Dollar mehr als das letztjährige Plus-Modell)

iPhone 17 Pro: 1099 Euro (Erhöhung um 100 Dollar)

iPhone 17 Pro Max: 1199 Euro (keine Erhöhung)

Es scheint darauf hinauszulaufen, dass Apple den Preis des iPhone 17 Pro im Vergleich zum iPhone 16 Pro anhebt. Allerdings hießt es zuletzt auch, dass Apple das iPhone 17 Pro standardmäßig mit 256GB statt mit 128GB Speicher ausrüstet. Damit wäre das iPhone 17 Pro zwar teurer, würde aber auch mehr Speicher in der Basisversion erhalten.

Sollten die Preise tatsächlich so umgesetzt werden, so würden sowohl das iPhone 17 als auch das iPhone 17 Pro Max keine Preiserhöhung erhalten. Das iPhone 17 Air könnte preislich etwas über dem iPhone 16 Plus angesiedelt werden.

Apple hat es trotz jährlicher Gerüchte über Preiserhöhungen lange Zeit weitgehend geschafft, die iPhone-Preise in den nicht zu erhöhen. In diesem Jahr könnte es allerdings eine Anpassung geben. Diese könnte unter anderem auf Importzölle zurückzuführen sein.

Das eingebundene Foto zeigt, wie das iPhone 17 Pro aussehen könnte.