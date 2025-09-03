Über das Jahr verteilt, spendiert WhatsApp seinem Messenger allerhand Neuerungen. Mal sind es kleinere neue Funktionen und mal werden größere Features implementiert. Aktuell testet WhatsApp für seinen Status eine kleine aber feine Neuerung.

WhatsApp-Status erhält Funktion für „enge Freunde“

Weltweit nutzen täglich mehr als 1,5 Milliarden Menschen den „Aktuelles-Tab“ in WhatsApp. In Kürze wird WhatsApp die Funktion „Enge Freunde“ zum Status hinzufügen. Diese Neuerung haben die Kollegen von WABetaInfo in der aktuellen WhatsApp Beta für iOS 25.23.10.80 entdeckt.

Wie ihr dem eingebundenen Screenshot entnehmen können, testet WhatsApp die Implementierung einer Funktion, mit der Nutzer eine persönlichere Zielgruppe für ihre Statusmeldungen auswählen können. Diese Funktion soll in einem zukünftigen Update veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt dieser kommenden Option steht die Erstellung einer Liste „enger Freunde“ direkt in den Datenschutzeinstellungen. Diesem Bereich sind Nutzer bereits vertraut und steuern damit, wer ihre Updates sehen kann. Sobald diese separate Liste verfügbar ist, können Nutzer beim Posten wählen, ob sie einen neuen Status mit ihrer Standardzielgruppe oder exklusiv mit ihren ausgewählten engen Freunden teilen möchten.

Das Ganze erinnert ein Stück weit an Instagram. Diese „speziellen“ Statusmeldungen werden optisch durch eine andere Farbe hervorgehoben. So ist für jeden Betrachter klar, dass der Status nur mit engen Freunden geteilt wurde. Dieser visuelle Hinweis ist subtil, aber effektiv, da er Nutzern hilft, die Zielgruppe sofort zu erkennen und das Gefühl der Exklusivität verstärkt. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Verwaltung der Liste enger Freunde diskret erfolgt. Wird jemand zur Liste hinzugefügt oder daraus entfernt, erhält er keine Benachrichtigung über die Änderung. Dadurch bleibt der Vorgang absolut vertraulich, da nur der Nutzer die volle Kontrolle über die Verwaltung und Aktualisierung seiner Liste enger Freunde hat, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Dies gibt Nutzern Sicherheit und vermeidet potenziell unangenehme Situationen mit Kontakten, die sich sonst ausgeschlossen fühlen könnten.