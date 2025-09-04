Nachdem eufy im Juli mit dem eufy POE NVR System S4 Max eine innovative Lösung für den (semi-)professionellen Bereich auf den Markt gebracht hat, folgt nun das neue Top-Modell für den Do-it-yourself-Heimgebrauch. Die Rede ist von der EufyCam S4.

Anker kündigt eufyCam S4 an

Die eufyCam S4 kombiniert eine hochauflösende 4K-Kamera mit zusätzlichen 2K-PTZ-Kamera (Pan-Tilt-Zoom-Kamera) mit zwei Objektiven und bietet damit sowohl Weitwinkelaufnahmen als auch Nahaufnahmen in einem einzigen Gerät.

Anker schreibt

Die obere 4K-Kameralinse ermöglicht die kontinuierliche Überwachung kritischer Bereiche wie weitläufiger Eingänge und Einfahrten und erfasst klare Details aus einer Entfernung von bis zu neun Metern. Gleichzeitig scannt die PTZ-Kamera aktiv größere Räume mit ihrer 360° Rundumsicht und einer reibungslosen Schwenk-, Neige-, Zoom- und Verfolgungsfunktionen. Ein intelligentes Tracking und Auto-Framing hält auch mehrere Personen automatisch im Fokus. Bequem: Das Cross Camera-Tracking kombiniert die Aufnahmen diverser Kameras zu einem Video. Dank Solarpanel, integriertem Akku und wetterfester IP65-Zertifizierung bleibt die kabellose Kamera zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.

Die eufyCam S4 ist ab Oktober auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich – einzeln für 299 Euro oder im Bundle mit einer eufy HomeBase 3 und zwei Kameras für 699 Euro. Wer vier Kameras benötigt, sichert sich das Kombipaket inklusive HomeBase 3 für 1099 Euro.