Anker SOLIX – ein führender Anbieter für Balkonkraftwerke und Batteriespeicher – kündigt im Rahmen der IFA 2025 den neuen Anker SOLIX C1000 Gen 2 an. Dabei handelt es sich um die bisher kompakteste, mobile 1 kWh-Powerstation des Herstellers.

Anker SOLIX kündigt C1000 Gen 2 an – kompakte, mobile 1 kWh-Powerstation

Anker SOLIX C1000 Gen 2 ist da. Bei diesem Modell setzt der Hersteller nicht nur auf ein besonders kompaktes und robustes Design, sondern auch auf eine besonders schnelle Auflademöglichkeit. Dank HyperFlash-Technologie kann die Powerstation über die normale Steckdose in nur 49 Minuten vollständig aufgeladen werden, wenn der UltraFast-Lademodus in der dazugehörigen App aktiviert ist. Bei einem Test für die Zertifizierung durch Guinness World Records benötigte die C1000 Gen 2 sogar nur 43 Minuten und 48 Sekunden bis zur vollständigen Aufladung.

Mit einer Leistung von 2000W kann die C1000 Gen 2 elektrische Geräte von Laptops bis hin zu Kühlschränken mit Strom versorgen. Durch die fortschrittliche LFP-Batteriechemie (LiFePO4) sind mehr als 4.000 Ladezyklen möglich. Damit bietet die C1000 Gen 2 eine hohe Langlebigkeit in einem kompakten Design. Dabei wiegt sie 11,3kg.

Wichtigste Merkmale

Schnelles Laden: Durch die HyperFlash-Technologie lädt die Powerstation in lediglich 49 Minuten von Null auf 100 Prozent auf, wenn der 1.600 W UltraFast-Lademodus in der App aktiviert ist.

Leistungsstarke Ausgangsleistung: Die Ausgangsleistung von 2000 W deckt den täglichen Strombedarf ab. Die Spitzenausgangsleistung von 3000 W hält auch kurzfristig auftretenden, höheren Strombedarf mühelos Stand.

Intelligente App-Steuerung: Der C1000 Gen 2 bietet über die Anker-App eine vollständige Geräteverwaltung, einschließlich Fernüberwachung und Firmware-Updates.

Verbesserte Sicherheit und Lebensdauer: Der LFP-Akku behält auch nach 4.000 Ladezyklen noch 80 Prozent seiner Kapazität.

Bis zu neun Geräte gleichzeitig laden: Durch vier 2000W Steckdosenanschlüsse, vier USB-Anschlüsse (2x 140W USB-C, 1x 15W USB-C, 1x 12W USB-A) und einer Zusatzsteckdose (Zigarettenanzünder) lassen sich bis zu neun Geräte parallel aufladen.

Einen Preis hat Anker SOLIX bislang nicht kommuniziert. Ab Ende Oktober 2025 wird Anker SOLIX C1000 Gen 2 im Handel erhältlich sein.