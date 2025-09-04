Im vergangenen Monat hatte Apple Arcade bereits einen Ausblick darauf gegeben, welche Spieleneuheiten im September zu erwarten sind. Am heutigen Tag ist es soweit und NFL Retro Bowl 26, Jeopardy! Daily und My Talking Tom Friends+ stehen ab sofort auf der Spiele-Abo-Plattform zur Verfügung.

Neue Spiele auf Apple Arcade

Ab sofort stehen mit NFL Retro Bowl 26, Jeopardy! Daily und My Talking Tom Friends+ drei neue Spele auf Apple Arcade bereit. Dies werden jedoch nicht die einzigen Highlights im September sein. Im weiteren Monatsverlauf sind verschiedene Updates geplant. So wird Hello Kitty Island Adventure am 18. September ein großes Update erhalten.

NFL Retro Bowl ’26 von New Star Games

Das ausschließlich auf Apple Arcade erhältliche, von der NFL und der NFLPA lizenzierte Spiel bietet authentische Teamaufstellungen und NFL-Spieler im stilvollen Retro-Look des Games. In diesem Jahr führt NFL Retro Bowl ’26 mit NFL Retro Bowl Championship Leaderboard einen spannenden neuen Modus ein. Dabei ist man näher dran an der echten NFL-Action und hat die ultimative Möglichkeit, sich damit zu brüsten. Spieler wählen ihre Lieblingsmannschaften aus und treten in wöchentlichen Begegnungen, entsprechend der Spiele in der NFL-Saison 2025, gegeneinander an. Sie verwenden authentische Kader und sammeln Punkte, um die Live-Rangliste ihrer Mannschaft zu verbessern – in einer einzigartigen Mischung aus Arcade-Football-Gameplay und echten NFL-Elementen.

Jeopardy! Daily von Frosty Pop Games

Jeopardy! Daily bringt den Geist der beliebten und langjährigen Quizshow auf Apple Arcade. Das Spiel liefert exklusive Hinweise, die von den Autoren der Show erstellt worden sind und Spieler geben ihre Antworten (in Form von Fragen) über die Tastatur ihres mobilen Geräts ein. Man kann außerdem täglich neue Spielbretter erkunden, sein Wissen in einzigartigen Modi testen, an wöchentlichen Turnieren teilnehmen und globale Ranglisten erklimmen, um Jeopardy! Champion zu werden.

My Talking Tom Friends+ von Outfit7

My Talking Tom Friends+ lädt Spieler in eine Welt voller Spaß ein. Dieses interaktive Lebenssimulationsspiel vereint alle Figuren aus Talking Tom & Friends – Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben und Becca – in einer pulsierenden Welt. Man kann Minispiele spielen, seine Haustiere versorgen und eine farbenfrohe Umgebung erkunden.