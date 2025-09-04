Aqara – Anbieter von Smart-Home-Produkten – nutzt die IFA 2025 um seine neuesten Smart-Home-Produkte anzukündigen. Zu den Neuankündigungen zählen smarte Lösungen, die das Zuhause durch den Einsatz von Sensoren und KI sicherer, komfortabler und energieeffizienter gestalten.

Aqara kündigt Smart-Home-Neuheiten zur IFA 2025 an

Mit der Türklingel-Kamera G400 (kabelgebunden) bringt Aqara eine weitere Sicherheitslösung auf den Markt. Die G400 ermöglicht eine unterbrechungsfreie Überwachung an der Haustür, ist für den Dauereinsatz konzipiert, IP65-zertifiziert und kann wahlweise über ein PoE-Kabel oder eine Niederspannungsstromversorgung (8–24 V AC/DC) betrieben werden. Die Türklingel-Kamera G400 nutzt einen 2K-Sensor. Cloud-Funktionalität ermöglicht die KI-Erkennung von Gesichtern, Paketen, Fahrzeugen und Tieren – ergänzt durch die lokale Bewegungs- und Personen-Erkennung. Wie andere Türklingeln von Aqara lässt sich die G400 nahtlos in Apple Home (inklusive HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant (via RTSP) integrieren und bietet flexible Möglichkeiten zur Datenspeicherung lokal oder in der Cloud.

Aqara präsentiert mit dem Heizkörperthermostat W600 die nächste Generation der smarten Temperatursteuerung. Das W600 unterstützt sowohl Thread als auch Zigbee und ermöglicht Nutzern der Steuerung der Raumtemperatur durch smarte Zeitpläne, Automatisierungen, über die intuitive Mobile App, virtuelle Assistenten oder die Verbindung zum Raumthermostat W100.

Außerdem erweitert Aqara die H2-Serie für die Märkte in Europa und Großbritannien. Neu sind beispielsweise die Steckdose H2 in EU- und UK-Varianten und die IP44-zertifizierte Außen-Steckdose H2 EU.

Neuer Matter Hub

Mit dem Hub M200 zeigt Aqara eine Multi-Protokoll-Lösung, die gleichzeitig als Matter Controller, Thread Border Router, Matter Bridge für Zigbee-Geräte von Aqara und als 360°-IR-Blaster fungiert. Mit Unterstützung für Thread, Zigbee, Dual-Band-Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth und Infrarot vereint der M200 als starke Smart-Home-Schnittstelle sowohl Produkte von Aqara als auch IR-kompatible Geräte und über 50 Arten von Matter-kompatiblen Geräten.