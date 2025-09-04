EcoFlow haben wir seit ein paar Jahren „auf dem Schirm“ und nun hat der Hersteller zur IFA 2025 eine Partnerschaft mit Home Connect bekannt gegeben. Ziel ist es, eine intelligente, integrierte Lösung für das Energiemanagement im Haushalt zu entwickeln. Basierend auf der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie verbindet die Zusammenarbeit EcoFlow OASIS mit dem Home Connect Ökosystem. So können Hausgeräte der BSH von Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau über Smart Start gesteuert werden, wodurch Haushalte ihre selbst erzeugte Solarenergie optimal nutzen und Energiekosten senken können – ganz ohne Hardware oder Services von Drittanbietern.

BSH: Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau Geräte sollen smarter mit Energie zu versorgen

Die Integration auf Basis der EcoFlow STREAM Serie und der PowerOcean Serie bringt intelligente Energieoptimierung für Hausgeräte der BSH: Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau Geräte.

DIe Integration ermöglicht mehr Kontrolle über Verbrauch und Kosten. Mit Smart Start über Home Connect können Bosch-, Siemens- und andere Premiumgeräte so eingeplant werden, dass sie bei hoher PV-Erzeugung oder niedrigen Strompreisen laufen. Das steigert den Eigenverbrauch und reduziert den Netzbezug. Zudem unterstützt der smarte Einsatz der selbst erzeugten Solarenergie die Energieautonomie im Haushalt.

Doch wie funktioniert das Ganze? Eine Cloud-zu-Cloud-Verbindung verknüpft EcoFlow OASIS mit der Home-Connect-Cloud. In der Home-Connect-App konfiguriert ihr eure Präferenzen und Berechtigungen; OASIS plant und startet anschließend den Geräteeinsatz über Home Connect Smart Start – basierend auf Solarverfügbarkeit und/oder Preissignalen. Über die EcoFlow Systeme und kompatible Home-Connect-Geräte hinaus ist keine zusätzliche Gateway-Hardware erforderlich.

Noch wird es etwas dauern, bis das Ganze für Kunden zur Verfügung steht. Die erste Version wird voraussichtlich im Frühjahr 2026/Q1 zusammen mit dem Smart-Start-Update von Home Connect live gehen, gefolgt von einer schrittweisen Markt- und Funktionsausweitung. EcoFlow wird im Zuge der gemeinsamen Entwicklung weitere Updates bereitstellen.

