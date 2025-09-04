Mit dem eufy Marswalker kündigt Anker ein echtes Highlight zur IFA 2025. Beim eufy Marswalker handelt es sich um einen treppensteigenden Saugroboter. Solltet ihr in einem mehrstöckigen Zuhause wohnen, so könnte die Neuheit genau richtig für euch sein.

eufy Marswalker ist da

Der eufy Marswalker ist mehr als ein Saugroboter, sondern ein smarter Treppenläufer und der Erste seiner Art, der alleine Treppen hoch- und hinunterfährt.

Eufy schreibt

Dank Multi-Floor-Automation erkennt er automatisch die Form und Beschaffenheit verschiedenster Treppen und bewegt sich sicher von Stockwerk zu Stockwerk. Ob lange Zeit unüberwindbare Stufen mit einem geraden Verlauf, U-förmig oder noch komplexeren Formen, der Marswalker meistert jede Herausforderung und sorgt für eine wirklich voll-automatische Reinigung der einzelnen Hausebenen über alle Grenzen hinweg. Nach getaner Arbeit kehrt er eigenständig zu seiner Station zurück, um den Wischaufsatz zu reinigen oder Staub zu entleeren.

Bis zum Verkaufsstart von eufy Marswalker werden noch ein paar Monate vergehen. Erst im nächsten Jahr kommt das Gerät in den Handel. Bis dahin wird der Hersteller weitere Informationen und den Preis bekannt geben.