Nur noch wenige Tage trennen uns von von der Ankündigung neuer iPhone-Modelle. Apple lädt am 09. September zur Keynote und wird die neue iPhone 17 Familie vorstellen. Wir erwarte das iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Insbesondere das zuletzt genannte Modelle könnte nahezu alle Wunsche von Nutzern erfüllen.

iPhone 17 Pro Max könnte nahezu alle Wünsche erfüllen

CNET hat eine Umfrage unter Smartphone-Besitzern durchgeführt und nun die Ergebnisse veröffentlicht. Bei der Umfrage ging es darum herauszufinden, was Anwender bei der Entscheidung für ein Smarpthone-Upgrade am wichtigsten ist.

Die fünf wichtigsten Gründe von den in den über 2.000 in den USA befragten Erwachsenen lesen sich wie folgt:

Preis: 62% Längere Akkulaufzeit: 54 % Mehr Speicherplatz: 39 % Kamerafunktionen: 30 % Display-/Bildschirmgröße: 24 %

Aus der Umfrage geht ebenfalls hervor, dass nur 11 Prozent der Befragten künstliche Intelligenz für wichtig erachten und nur 7 Prozent wünschen sich ein dünneres Smartphone.

Blickt man auf die Gerüchte zur kommenden iPhone 17 Familie, so könnte insbesondere das iPhone 17 Pro Max besonders beliebt sein. Zunächst einmal hieß es, dass das größte iPhone 17 Modell preislich auf dem Niveau des Vorjahresmodell bleibt. Zudem könnte das iPhone 17 Pro Max minimal dicker werden und die längste Akkulaufzeit der kommenden Modelle bieten. Genau wie bei den aktuellen Pro-Modellen dürfte das iPhone 17 Pro Max auch wieder bis zu 1TB Speicherplatz bieten. Zudem wird ein großes Kamera-Upgrade erwartet (u.a. 24MP Frontkamera, 48MP Teleobjektiv und 8-fach optischer Zoom). Mit 6,9 Zoll wird das iPhone 17 Pro Max das größte Display der iPhone 17 Familie bieten.

Das eingebunden Foto zeigt, wie das iPhone 17 Pro (Max) aussehen könnte.