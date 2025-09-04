Wenige Tage vor Apples großer iPhone 17 Präsentation steigt die Spannung und die Gerüchteküche brodelt. In dieser Phase kurz vor der offiziellen Vorstellung gelten Leaks als besonders zuverlässig, da die Produktion bereits auf Hochtouren läuft. Der jüngste Leak deutet auf eine mutige Farbwahl für die Pro-Modelle hin.

Neue Farbe für die Pro-Modelle

Der bekannte Leaker Sonny Dickson hat Bilder von angeblichen Bauteilen für das iPhone 17 veröffentlicht, genauer gesagt von den neuen „Camera Control Buttons“. Die Fotos zeigen die Komponenten in den erwarteten Farben Gelb, Grün, Blau, Pink und Schwarz für die Standardmodelle.

Eine zweite Aufnahme zeigt neben einem dunkleren Blau und Silber auch ein leuchtendes Orange. Dieser Farbton erinnert stark an die Aktionstaste der Apple Watch Ultra und wäre für die sonst eher dezent gehaltene Pro-Serie ein Novum. Je nach Lichteinfall könnte es sich hier jedoch auch um einen kupferähnlichen Ton handeln, der Apples Sinn für dezente Eleganz näherkäme. Frühere Leaks haben zumindest auf genau diese Richtung hingedeutet. Ob Kupfer oder Karotte, für Apple-Verhältnisse wäre es jedenfalls ein mutiger Schritt.

Here’s a closer look at the camera control button for iPhone 17, the color options are looking great. pic.twitter.com/JQBWo5JOdG — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 4, 2025

Die offizielle Enthüllung der iPhone 17 Generation am 09. September wird zeigen, ob Apple den farbenfrohen Weg einschlägt. Wir werden natürlich die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker begleiten.