o2 Mobile: Rabatte und Bonus für Handy-Tarife

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 04. November 2025 bietet o2 eine neue Aktion für o2 Mobile Vertragstarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten an. Neukunden profitieren gleich doppelt: Ab dem Tarif o2 Mobile M gibt es attraktive Rabatte auf die monatliche Grundgebühr. Zusätzlich vergibt o2 ab dem Tarif o2 Mobile L einen 150 Euro Bonus. So erhalten ihr etwa den o2 Mobile Unlimited Smart für 24,99 Euro pro Monat sowie zusätzlich 150 Euro Bonus.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Rabatte und den Bonus

Der Bonus wird einmalig für Neukundinnen und Neukunden ab dem 4. Rechnungsmonat als Gutschrift auf das o2 Kundenkonto gebucht. Zum Erhalt des Bonus ist eine Online-Bestätigung im „Mein o2“-Bereich erforderlich.

Erfreulicherweise steht der Bonus nicht nur Neukunden zur Verfügung. Auch Bestandskunden können profitieren. Nach einer Vertragsverlängerung wird der Bonus in Form eines monatlichen Rabatts auf die Grundgebühr gewährt. Bei einer Vertragsverlängerung in Kombination mit einem Smartphone gilt dies bereits ab einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten. Bei einer SIM-Only-Vertragsverlängerung gilt es ab einer Restlaufzeit von weniger als vier Monaten.

>>> Hier geht es zu den o2 Mobile Tarifen <<<