Philips Hue nutzt die IFA 2025, um allerhand neue Lampen, Leuchten Lightstrips etc. anzukündigen. Auf eine Produktneuheit möchten wir etwas ausführlicher eingehen. Die Rede ist von der neuen Hue Bridge Pro. Mit dieser möchte sich das Unternehmen besser denn je für die Zukunft aufstellen.

Philips Hue Bridge Pro ist da

Mit der neuen Hue Bridge Pro legt der Hersteller den Grundstein für die intelligente Lichtsteuerung der nächsten Generation. Die Hue Bridge Pro ist die Weiterentwicklung der aktuellen Philips Hue Bridge. Allerdings setzt das Unternehmen in Sachen Leistung, Kapazität und Geschwindigkeit nochmal eine „Schippe“ drauf. Die Hue Bridge Pro lässt sich mit bis zu 150 Lampen und Leuchten sowie 50 Schaltern und Sensoren verbinden, sodass selbst die anspruchsvollsten Nutzer ihr gesamtes Zuhause über eine einzige Bridge steuern können.

Philips Hue setzt bei der Hue Bridge Pro auf einen fünfmal stärkeren und gleichzeitig 15-fach größeren Speicher als bei der Philips Hue Bridge, so dass ihrbis zu 500 personalisierte Lichtszenen speichern könnt. Außerdem profitieren sie von deutlich schnelleren Reaktionszeiten, die sich auf das gesamte System übertragen. Die Hue Bridge Pro kann nicht nur über LAN, sondern auch über WLAN genutzt werden.

Herzstück der Hue Bridge Pro ist der neue Hue Chip Pro. der die Basis für innovative Funktionen wie Hue Motion Aware legt. Das smarte Feature kann Philips Hue Lichter in wachsame Bewegungssensoren verwandeln. Möchtet ihr zur neuen Hue Bridge Pro wechseln? Mit wenigen Klicks lassen sich sämtliche Einstellungen der aktuellen Bridge auf das neue Modell übertragen. Die Möglichkeit, die Daten mehrerer Bridges der aktuellen Generation in einer einzigen Bridge Pro zusammenzufassen, wird noch in diesem Jahr eingeführt.

Die neue Hue Bridge Pro ist ab September zum Preis von 89,99 Euro erhältlich.