Kommende Woche wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Wir erwarten ein iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. In den letzten Wochen wurde bereits intensiv über die Neuerungen spekuliert. Heute widmen wir uns dem Arbeitsspeicher. Es heißt, dass drei der vier iPhone 17 Modelle mehr Arbeitsspeicher erhalten als ihre iPhone 16 Pendants.

Frische Gerüchte zum RAM der iPhone 17 Modelle

Glaubt man den Informationen der Marktforscher von TrendForce, so wird Apple das iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max mit insgesamt 12GB RAM ausstatten. Diese Informationen basieren auf „aktuelle Marktinformationen und Analystenprognosen“. Gleichzeitig heißt es, dass das iPhone 17 über 8GB verfügen wird.

Folgende Speichergröße wird erwartet

iPhone 17: 8GB

iPhone 17 Air: 12GB

iPhone 17 Pro: 12GB

iPhone 17 Pro Max: 12GB

Zur Erinnerung: Alle iPhone 16 Modelle setzen auf 8GB. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gerücht auftaucht hat, dass Apple beim iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max auf 12GB RAM setzt. Auch Analyst Ming Chi Kuo gab dies in der Vergangenheit bereits zum Besten.

Mehr RAM trägt zu einer schnelleren Gesamtleistung bei, insbesondere für Multitasking und Apple Intelligence. Apple wird die neuen iPhone 17 Modelle am 09. September ankündigen.