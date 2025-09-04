Apple arbeitet daran, seinem digitalen Sprachassistenten im kommenden Jahr ein großes Update zu spendieren. So heißt es unter anderem, dass Siri mit einer KI-gestützten Websuche erweitert wird. Die neue Siri-Websuche soll Informationen zu allgemeinen Suchanfragen liefern, ähnlich wie ChatGPT und Googles KI-Übersichten für Suchanfragen.

Apple plant KI-gestützte Websuche für Siri

Bereits zur WWDC 2024 hatte Apple verschiedene Funktionen für Siri angekündigt, die bis dato nicht eingeführt wurden. Nun wird das große Siri-Upgrade für Anfang 2026 erwartet und zuletzt hieß es, dass das Upgrade größer wird, als ursprünglich geplant.

Glaubt man den jüngsten Einschätzungen von Bloomberg Mark Gurman so plant Apple im nächsten Jahr eine eigene, auf künstlicher Intelligenz basierende Websuchmaschine auf den Markt zu bringen und damit den Wettbewerb mit OpenAI und Perplexity AI Inc. zu verstärken. Das Unternehmen aus Cupertino arbeitet an einem neuen System, welches intern „World Knowledge Answers“ genannt wird – das direkt in den Sprachassistenten Siri integriert werden soll. Apple diskutiert außerdem, die Technologie künftig auch in den Safari-Browser und in Spotlight zu integrieren, das für die Suche vom iPhone-Startbildschirm aus verwendet wird.

Weiter heißt es, dass der Service, der von einigen Apple Führungskräften als „Antwortmaschine“ bezeichnet wird, im Frühjahr als Teil des großen Siri-Upgrades zu zu veröffentlichen, so mit der Materie vertraute Personen.

Apples neue Suchfunktion soll eine Benutzeroberfläche umfassen, die Text, Fotos, Videos und lokale Sehenswürdigkeiten nutzt. Darüberhinaus soll es eine Zusammenfassungsfunktion geben, das die Ergebnisse schneller verständlich und präziser machen soll als das aktuelle Siri.

Kürzlich hieß es, dass Apple und Google Gespräche führen, um Möglichkeiten auszuloten, inwiefern Gemini die neue Siri unterstützen können. Nun berichtet Gurman, dass beide Unternehmen diese Woche eine formelle Vereinbarung getroffen, wonach Apple ein von Google entwickeltes KI-Modell evaluieren und testen soll, um den Sprachassistenten zu unterstützen.