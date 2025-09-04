Zahlreiche Unternehmen nutzen die IFA 2025, um ihre Produktneuheiten anzukündigen, so auch Sonos und Philips Hue. Beide Unternehmen haben eine Partnerschaft bekannt gegeben, die Nutzer beider Systeme eine nahtlose Integration von Sound, Sprache und Licht ermöglicht.

Sonos Voice Control unterstützt jetzt Philips Hue Leuchten

Ab September (ein konkretes Datum wurde nicht genannt) könnt ihr eure Philips Hue Leuchten mit Sonos Voice Control steuern. Dabei handelt es sich um den Sprachassistenten, der speziell für nahtloses Hören auf Sonos Lautsprechern entwickelt wurde.

Mit einem einfachen Sprachbefehl können ihr nun Hue Leuchten ein- oder ausschalten, die Helligkeit oder Farbe anpassen oder voreingestellte Szenen aktivieren. Dies war die von Nutzern am häufigsten gewünschte Sprachfunktion und ein logischer nächster Schritt für Sonos Voice Control, da Sonos eine einfache Bedienung bieten möchten.

Wichtige Details