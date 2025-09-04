Zahlreiche Unternehmen nutzen die IFA 2025, um ihre Produktneuheiten anzukündigen, so auch Sonos und Philips Hue. Beide Unternehmen haben eine Partnerschaft bekannt gegeben, die Nutzer beider Systeme eine nahtlose Integration von Sound, Sprache und Licht ermöglicht.
Sonos Voice Control unterstützt jetzt Philips Hue Leuchten
Ab September (ein konkretes Datum wurde nicht genannt) könnt ihr eure Philips Hue Leuchten mit Sonos Voice Control steuern. Dabei handelt es sich um den Sprachassistenten, der speziell für nahtloses Hören auf Sonos Lautsprechern entwickelt wurde.
Mit einem einfachen Sprachbefehl können ihr nun Hue Leuchten ein- oder ausschalten, die Helligkeit oder Farbe anpassen oder voreingestellte Szenen aktivieren. Dies war die von Nutzern am häufigsten gewünschte Sprachfunktion und ein logischer nächster Schritt für Sonos Voice Control, da Sonos eine einfache Bedienung bieten möchten.
Wichtige Details
- Steuerung der Beleuchtung mit der Stimme: Das Ein- und Ausschalten von Lampen, das Anpassen der Helligkeit und Farbtemperatur, das Starten von Hue-Szenen und sogar die Steuerung von Smart Plugs ist nun mit Sonos Lautsprechern mit Mirkofon möglich.
- Unübertroffene Privatsphäre: Die Stimme wird vollständig auf dem Gerät verarbeitet, ohne Cloud-Verarbeitung, ohne Aufzeichnungen und ohne Internetverbindung, was Geschwindigkeit und Privatsphäre gewährleistet.
- Weltweite Verfügbarkeit: Einführung im September in US-Englisch und Französisch, weltweit verfügbar (außer in China).
