Soundcore – eine Anker-Marke – nutzt die IFA 2025 um zwei Produktneuheiten anzukündigen. Dabei handelt es sich um den soundcore Sleep A30 Schlafkopfhörer und das ultimative Heimkinopaket, der soundcore Nebula X1 Pro.

soundcore Sleep A30

MIt dem soundcore Sleep A30 bringt Anker einen neuen Schlafkopfhörer auf den Markt. Während herkömmliche Ohrstöpsel lediglich Außengeräusche dämpfen, gehen die speziell für die wichtigsten Stunden der Nacht entwickelten In-Ear-Kopfhörer mit idealer Passform einen entscheidenden Schritt weiter: Ist das smarte Active Noise Cancelling (ANC) aktiviert, erkennt und filtert es gezielt Geräusche, die den Schlaf stören könnten – vom Straßenlärm bis hin zum nervigen Tropfen des Wasserhahns.

Wenn unangenehmes Schnarchen des Partners regelmäßig die Nachtruhe stört, maskiert ein spezielles Klangmuster die Geräusche. Die Ladehülle der A30 erkennt Schnarchgeräusche und passt die Maskierung entsprechend an.

Die soundcore Sleep A30 halten neun Stunden mit einer Ladung durch. Ohne externe Stromquelle könnt ihr die Kopfhörer fünfmal vollständig wieder aufladen, was einer Gesamtleistung von insgesamt 45 Stunden entspricht.

Ab sofort sind die Sleep A30 von soundcore für 249,99 Euro in den Farben Mondschein-Weiß und Nebelgrün bei Amazon erhältlich.

Neuer soundcore Nebula X1 Pro

Mit seiner patentierten 4K Triple-Laser-Technologie, die sehr helle 3.500 ANSI Lumen auf die Leinwand bringt, verwandelt er jedes Wohnzimmer in einen Kinosaal. Bilder lassen sich so auf bis zu 300 Zoll projizieren – gestochen scharf in UHD-Auflösung und kontrastreich mit einem Verhältnis von 5000:1 sowie einem dynamischen Kontrast von 56.000:1. Der Weg dahin ist für Nutzer unkompliziert, damit das Seherlebnis im Fokus steht. Fokus, Winkel, Trapezkorrektur und optimale Größe stellt der X1 Pro mit einem Klick automatisch ein. Dabei sorgt der integrierte Gimbal für eine flexible Ausrichtung von bis zu 25 Grad. Aufwändige, manuelle Bildeinstellungen – die den Filmabend nicht selten beendet haben, bevor er überhaupt angefangen hat – gehören der Vergangenheit an.

Das abnehmbare 7.1.4-System umhüllt euch sowohl innen als auch im Außenbereich mit einem wuchtigen Sound. Sieben horizontale Kanäle, ein Subwoofer im X1 Pro selbst und vier Overhead-Höhenkanale liefern einen Klang aus allen Richtungen – sogar von oben. Dementsprechend ist der soundcore Nebula X1 Pro auch mit Dolby Atmos und Dolby Audio zertifiziert.

Damit Ton und Bild im Einklang sind, setzt das System auf eine Wi-Fi-Übertragung mit geringen Latenzzeiten von 25 Millisekunden auf bis zu 30 Metern.

Ende September geht der soundcore Nebula X1 Pro im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne mit Early Bird-Preisen ab 2.999 US-Dollar an den Start, wird dann um Jahresende an die Unterstützer ausgeliefert.