Ein iPhone-Launch ist für Apple-Fans ein Feiertag. Doch für Tim Cook endet der 9. September 2025 nicht mit dem Abspann des iPhone 17 Events. Ihn erwartet eine weitere wichtige Verabredung, die ihn direkt von Cupertino nach Washington D.C. führt. So berichtet The Hill, dass der Apple-CEO zu einem Dinner im Weißen Haus geladen ist.

Ein Gipfeltreffen der Techgiganten

Tim Cook befindet sich in bester Gesellschaft. Die Gästeliste umfasst rund zwei Dutzend der einflussreichsten Führungskräfte der Technologiebranche. Neben Cook werden auch Mark Zuckerberg von Meta, Bill Gates und Satya Nadella von Microsoft sowie OpenAI Gründer Sam Altman erwartet. Auch Googles Sergey Brin und Sundar Pichai stehen auf der Liste. Das Treffen beginnt mit einer Präsentation zum Thema künstliche Intelligenz, die von Melania Trump ausgerichtet wird, gefolgt von einem Abendessen.

Das Dinner findet im neu gestalteten Rosengarten statt, einem Ort mit langer Geschichte. Einst von Edith Roosevelt angelegt und später von Jacqueline Kennedy erweitert, diente der Garten als Kulisse für zahlreiche präsidiale Anlässe. Nun wurde der Rasen unter Präsident Trump durch eine Steinterrasse ersetzt. Dabei markiert das Abendessen mit den Tech-CEOs die Premiere des umgestalteten Bereichs.

Für Tim Cook ist es der erste Besuch, seit er Trump im August 2025 eine Apple-Plakette aus Glas und Gold überreichte. Man darf gespannt sein, ob er dieses Mal eine goldene Statue des Apple Intelligence Logos im Gepäck hat. Sicher ist nur, dass er an diesem Abend das Rampenlicht mit zahlreichen Branchenkollegen teilen wird.