Aiper – führender Hersteller für kabellose Poolroboter – nutzt die IFA 2025, um seinen ersten KI-gestützten Poolreinigungsroboter anzukündigen. Dieser hört auf den Namen Scuba V3, bringt spannende Neuerungen mit sich und ist ab Anfang 2026 zum Preis von 1099 Euro erhältlich.

Aiper kündigt Scuba V3 an

Kabellose Poolroboter sind in den letzten zwei Jahren immer beliebter geworden. Dies mag auf der einen Seite am immer größer größer werdenden Angebot und auf der anderen Seite an den immer besseren Modellen liegen. Zuletzt haben wir den Aiper Scuba X1 Pro Max getestet. Nun kündigt Aiper das erste neue Modell für 2026 an. Die Rede ist vom Scuba V3.

Der Scuba V3 ist der weltweit leichteste KI-gesteuerte Poolreinigungsroboter mit Wasserlinienerkennung und bietet einen revolutionären Fortschritt in der Poolautomatisierung mit innovativer KI-Sicht und einer mühelosen Nutzungserfahrung. Zu einer der Hauptfunktionen gehört AI Vision Cleaning. Mithilfe einer integrierten Kamera und Objekterkennung werden über 20 verschiedene Arten von Poolabfällen – von feinem Sand und Schmutz bis hin zu Ästen – erkannt und gezielt entfernt. Mit einer deutlich höheren Reinigungsgeschwindigkeit sorgt der V3 durch eine Kombination aus proaktiver Sicht und Gittermuster-Navigation für eine präzise Abdeckung.

Darüberhinaus setzt der Scuba V3 auf die KI-gestützte Reinigungsfunktion „AI Patrol Cleaning“. Dabei handelt es sich um einen bildgesteuerten Reinigungsmodus, der Bereiche mit hohem Schmutzaufkommen scannt und nur die Bereiche reinigt, die es benötigen. Dadurch werden bis zu 40 Prozent Laufzeit und Energie eingespart, während eine 24/7-Reinigung gewährleistet ist. Mit seinem JetAssist-Motor und der WaveLine-Technologie erreicht der Scuba V3 eine ununterbrochene horizontale Wasserlinienreinigung, während das MicroMeshf-Ultrafiltersystem kleinste Schmutzpartikel auffängt und so jedes Mal für kristallklares Wasser sorgt.

Der Scuba V3 wird ab Anfang 2026 für 1.099 Euro erhältlich sein.