Mitte letzten Monats startete der Apple Original-Film „Highest 2 Lowest“ in den Kinos. Ab sofort kann der Thriller mit Denzel Washington in der Hauptrolle auch auf Apple TV+ abgerufen werden.

„Highest 2 Lowest“ mit Denzel Washington startet auf Apple TV+

Apple TV+ blickt mittlerweile nicht nur auf zahlreiche Original-Serien, aber auch das Portfolio an Original-Filmen ist in den letzten Jahren stetig angewachsen. Ab sofort steht mit „Highest 2 Lowest“ ein weiterer Film auf Apple TV+ bereit.

Denzel Washington übernimmt in „Highest 2 Lowest“ Hauptrolle und spielt dabei einen einflussreichen Musikproduzenten, der sich plötzlich mitten in einem lebensgefährlichen Erpressungsfall befindet. Seine Figur, die als „Mann mit den besten Ohren der Branche“ beschrieben wird, muss sich mit schwierigen moralischen Entscheidungen auseinandersetzen. Der Trailer deutet bereits an, wie spannend der Film verlaufen wird. Neben Washington sind auch weitere bekannte Stars wie Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera und Rapper ASAP Rocky zu sehen.

Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.