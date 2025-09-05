Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple die dritte Stafel zu „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ angekündigt hat (im Deutschen hört die Serie auf den Namen „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy“. Nun geht es langsam in die heiße Phase und Apple TV+ hat den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„The Reluctant Traveler With Eugene Levy – Staffel 3“: Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zur dritten Staffel der mehrfach preisgekrönten Reiseserie „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ enthüllt, die am Freitag, den 19. September, weltweit Premiere feiert.

Die achtteilige Staffel begleitet Moderator Eugene Levy auf seiner Suche nach der ultimativen Reise-Bucket-List und bekommt dabei ein wenig Hilfe von einem ganz besonderen Gast, dem Prinzen von Wales. In dieser Staffel wird Levy außerdem von einigen berühmten Persönlichkeiten begleitet – darunter Multiplatin-Superstar und fünffacher Grammy-Gewinner Michael Bublé, Levys Tochter, „Schitt’s Creek“- und „SurrealEstate“-Star Sarah Levy, NOWZ, eine der neusten K-Pop-Boybands, und Rahul Dravid, ein ehemaliger indischer Cricketspieler, der als einer der besten Schlagmänner der Cricket-Geschichte gilt.

Apple TV+ schreibt

Nachdem er sich in den ersten beiden Staffeln seinen Ängsten gestellt und seine Komfortzone verlassen hat, kommt Levy seinem Ziel, ein begeisterter Reisender zu werden, immer näher. Doch bevor er diesen Titel für sich beanspruchen kann, stellt er sich der Herausforderung, einige der legendärsten Abenteuer zu erleben, die die Welt zu bieten hat. Diese Staffel führt ihn nach Österreich, Kanada, England, Indien, Irland, Mexiko, Südkorea und in die USA. Jeder Zwischenstopp bietet ihm die Gelegenheit, seinen Horizont zu erweitern – und seine Entschlossenheit auf die Probe zu stellen.