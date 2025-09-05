Der September läuft sich warm und wie jedes Jahr richten Apple-Fans ihre Augen gespannt auf Cupertino. Apples kommendes Event verspricht wieder eine Fülle neuer Produkte. Basierend auf den Berichten des Bloomberg Journalisten Mark Gurman zeichnet sich bereits jetzt ein klares Bild davon ab, was uns in wenigen Tagen erwartet. Machen wir uns bereit für die nächste Generation des iPhone, der Apple Watch und der AirPods.

Die neue iPhone-Generation

Das Highlight des Events wird zweifellos die Vorstellung der iPhone 17 Familie sein. Besonders spannend ist das neue iPhone 17 Air. Mit einer Dicke von nur 5,5 Millimetern scheint Apple hier einen neuen Meilenstein im Design setzen zu wollen. Diese extreme Schlankheit könnte jedoch ihren Preis haben, denn es wird über eine reduzierte Akkulaufzeit spekuliert. Ein klassischer Kompromiss zwischen Form und Funktion. Das Gerät läuft mit dem neuen A19-Chip und ist mit einem 6,6 Zoll großen ProMotion-Display ausgestattet. Eine einzelne Kamera auf der Rückseite und die neue Farboption „Himmelblau“ runden das Paket ab.

Für anspruchsvolle Nutzer sind die iPhone 17 Pro Modelle wieder die erste Wahl. Apple plant hier offenbar ein bemerkenswertes Upgrade des Kamerasystems. Eine neu gestaltete Kameraleiste beherbergt ein Teleobjektiv mit 48 Megapixeln und ein System mit variabler Blende. Das verspricht eine deutlich verbesserte Fotoqualität bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Unter der Haube sorgt der A19 Pro Chip für einen Leistungssprung und im Gegensatz zum Air-Modell soll die Akkulaufzeit hier sogar steigen. Ein Rahmen aus Aluminium und eine neue Farboption in Orange deuten zudem auf eine frische Designsprache hin.

Ein Update für das Handgelenk

Auch die Apple Watch Produktfamilie erhält ihre jährliche Auffrischung. Die Apple Watch Ultra 3 kommt mit einem leicht vergrößerten Display und dem neuen S11-Chip. Verbesserte Mobilfunkverbindungen durch 5G Redcap sowie Satellitenkonnektivität erweitern den Funktionsumfang vor allem für Outdoor-Sportler. Die Apple Watch Series 11 bekommt ein helleres Display und neue Armbänder, während die günstigere Apple Watch SE 3 mit einem größeren Display und einem schnelleren Chip aufgewertet wird.

AirPods Pro mit Herzfrequenzsensor

Auch die AirPods Pro 3 sollen auf der September-Keynote im Rampenlicht stehen. Gerüchten zufolge integriert Apple einen Herzfrequenzsensor, womit sich die Kopfhörer zu einem Gesundheitsgadget verwandeln würden. Eine Live-Übersetzungsfunktion hätte zudem einen enormen praktischen Nutzen auf Reisen. Das Ladecase soll schrumpfen und sich am Design der normalen AirPods-Version orientieren.

Neues Zubehör

Auch neues Zubehör steht in den Startlöchern. Apple scheint nach den eingestellten FineWoven-Cases einen neuen Versuch mit dem sogenannten TechWoven-Material zu starten. Zudem soll es eine moderne Neuauflage des beliebten Bumper-Cases vom iPhone 4 für das iPhone 17 Air geben.

Die offizielle Vorstellung des iPhone 17 Lineups und den weiteren Produkten wird für kommenden Dienstag um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) erwartet. Dann werden wir sehen, ob sich die Gerüchte bewahrheiten und was das Unternehmen noch an Überraschungen zu bieten hat. Wir werden natürlich die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker begleiten.