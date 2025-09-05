Samsung schickt mit dem Galaxy Tab S11 und dem Galaxy Tab S11 Ultra (hier findet ihr eine gute Übersicht der Samsung IFA Neuheiten) eine neue Geräteserie ins Rennen, um Apple im Premium-Tablet-Markt herauszufordern. Angeführt vom Ultra-Modell, geht es diesmal um mehr als nur schlankes Design und Rechenleistung. Im Kern der Strategie steht eine tiefgreifende Integration von künstlicher Intelligenz, die das Tablet von einem passiven Wiedergabegerät zu einem proaktiven Arbeitswerkzeug machen soll.

Der Arbeitsplatz im Tablet

Das Fundament für Samsungs neue Ambitionen legt die Software One UI 8, die eng mit den „Galaxy AI“-Funktionen verwoben ist. Samsung möchte, dass die künstliche Intelligenz als ständiger Begleiter im Hintergrund agiert. Ein Beispiel dafür ist Gemini Live, das den Bildschirminhalt analysieren kann. So soll es unter anderem möglich sein, der KI eine Grafik aus den eigenen Notizen zu zeigen und sich komplexe Zusammenhänge erklären zu lassen.

Dieser Ansatz zieht sich durch das gesamte System. Ein langer Druck auf die Seitentaste genügt, um Gemini per Sprachbefehl komplexe Aufgaben über mehrere Apps hinweg zu übertragen. Einen langen Artikel für eine spätere Lektüre zusammenfassen und ablegen zu lassen, soll so zu einer flüssigen Interaktion werden. Werkzeuge wie der Zeichnungs-Assistent, der aus groben Skizzen saubere Visualisierungen erstellt, oder der Schreib-Assistent für die richtige Tonalität in Texten, runden das Bild eines intelligenten Begleiters ab.

>>> Hier findet ihr die Samsung Neuheiten zur IFA 2025 <<<

Der Gedanke, ein Tablet als vollwertigen Laptop-Ersatz zu nutzen, ist nicht neu, doch Samsung treibt ihn mit dem überarbeiteten DeX-Modus weiter voran. Die Möglichkeit, einen externen Monitor als vollwertige zweite Arbeitsfläche zu nutzen, schafft Flexibilität. So kann eine Präsentation auf dem großen Bildschirm laufen, während die Notizen auf dem Tablet bleiben. Mit bis zu vier getrennten Arbeitsbereichen lässt sich zudem eine klare Trennung zwischen beruflichen Projekten und privaten Inhalten schaffen. Der S Pen fügt sich hier nahtlos ein. Mit seinem neuen ergonomischen Design soll er nicht nur für Künstler interessant sein, sondern auch als präzises Werkzeug für schnelle Notizen und Anmerkungen im Arbeitsalltag dienen.

Kraftvolles Innenleben im schlanken Gewand

Rein äußerlich setzt Samsung auf ein schlankes Design. Das 14,6 Zoll große Galaxy Tab S11 Ultra misst nur 5,1 mm in der Tiefe (5,5 mm beim 11 Zoll Galaxy Tab S11), mit schmalen 5,2 mm Displayrändern. Im Inneren arbeitet ein von Samsung angepasster Prozessor, der im 3nm Verfahren gefertigt wird. Laut Herstellerangaben soll dieser im Ultra-Modell eine Leistungssteigerung von 24 Prozent bei der CPU und 27 Prozent bei der GPU ermöglichen. Für die KI-Anwendungen ist vor allem die NPU relevant, deren Leistung um 33 Prozent gestiegen sein soll. Die Energieversorgung und Kühlung sind darauf ausgelegt, auch bei intensiver Nutzung eine stabile Performance zu gewährleisten. Das verbaute Dynamic AMOLED 2X Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits, was eine gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglichen dürfte.

Die Galaxy Tab S11 Serie ist ab sofort verfügbar, beginnend bei 899 Euro für die Basisversion und 1.339 Euro für das Ultramodell.