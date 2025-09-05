Jackery gesellt sich zu den Unternehmen, die im Rahmen der IFA 2025 Produktneuheiten ankündigen. So hat der Hersteller seine v2-Serie um ein besonders handliches Modell erweitert. Die Rede ist vom Explorer 500 v2 mit 512 Wh Kapazität und 500 Watt Dauerleistung.

Jackery kündigt Explorer 500 v2 an

Jackery setzt bei Explorer 500 v2 auf einen verbesserte LiFePO4-Akku mit einer innovativen keramischen Multi-Layer-Membran, die offene 3D-Porenstrukturen mit hitzebeständigen Schutzschichten kombiniert. Dieses Design sorgt für einen zuverlässigen Energiefluss selbst bei -20 C, verlängert die Lebensdauer der Zellen und optimiert die Sicherheit deutlich. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Zirkonia-Verstärkung der Zellmembran gegen Kurzschlüsse, Phasenwechsel-Mikrokapseln gegen Überhitzung, Überspannungsschutz bis 3.000 V sowie ein feuer- und stoßfestes Gehäuse nach UL94V-0-Standard ergänzen das Schutzkonzept.

Jackery Explorer 500 v2 bietet zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports (100 W & 30 W) sowie einen USB-A-Port plus 12-Volt-Anschluss. Das Gehäuse misst lediglich 31 × 20,5 × 15,6 cm und wiegt nur 5,7kg. Per Netzstrom könnt ihr die Powerstation vollständig in nur 80 Minuten aufladen. Im Hybridmodus (AC + DC) verkürzt sich die Ladezeit auf 60 Minuten.

Die UVP von Jackery Explorer 500 v2 liegt bei 499 Euro. Als Komplettpaket wird zudem der Solar Generator 500 v2 (Explorer 500 v2 + SolarSaga 100W Panel) zu einer UVP von 699 Euro angeboten.