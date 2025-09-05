Glaubt man einem Last Minute Gerücht, so hat Apple die Hardware, die der Dynamic Island bei den kommenden iPhone 17 Pro-Modellen zugrunde liegt, neu gestaltet. So soll die pillenförmige Aussparung mit einer kompakteren Frontkamera und einem kompakteren Sensorsystem verkleinert werden.

Last Minute Gerücht: iPhone 17 Pro erhält schmalere Dynamic Island

Ein bislang nicht in Erscheinung getretener Leaker meldet sich wenige Tage vor dem Apple Special Event zu Wort und behauptet, dass er für ein Unternehmen arbeitet, das Displayschutzfolien für iPhones herstellt. Den Informationen des Zubehörhertsellers zufolge schrumpft die Breite der Dynamic Island von 2cm beim iPhone 16 Pro auf 1,5cm beim iPhone 17 Pro.

In den letzten Monaten haben wir unterschiedliche Gerüchte zu Dynamic Island er iPhone 17 Familie gelesen. Mal hieß es, dass nur die Aussparung beim iPhone 17 Pro Max schmaler wird. Dann hieß es mal, dass beide Pro-Modelle eine schmalere Dynamic erhalten und ein weiteres Gerücht sprach davon, dass alle vier Modelle der iPhone 17 Familie eine schmalere Aussparung erhalten.

island is now 1,5 cm (in 14-16 pro it’s 2cm) pic.twitter.com/qAt5zxqGir — Don’t ask 👀 (@that_one_g3) September 4, 2025

Wie immer gilt, dass Apple Gerüchte mit Vorsicht hat zu genießen sind. Vier Tage trennen uns noch von der Apple Keynote. Dann werden wir erfahren, welche Gerüchte der letzten Monate korrekt waren und welche nicht.