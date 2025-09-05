o2 Prepaid: vorübergehend 50 Prozent mehr Datenvolumen

| 15:33 Uhr | 0 Kommentare

Nachdem wir euch kürzlich auf verschiedene Rabatt- und Bonus-Aktionen für die o2 Postpaid-Tarife aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit den o2 Prepaid-Tarifen. Diese erhalten vorübergehend 50 Prozent mehr Datenvolumen.

o2 Prepaid: vorübergehend 50 Prozent mehr Datenvolumen

Ab sofort und zeitlich befristet wertet o2 für Neu- und Bestandskunden das Prepaid-Portfolio auf. Im Aktionszeitraum erhaltet ihr in den o2 Prepaid-Tarifen S, M und L für drei Abrechnungszeiträume 50 Prozent zusätzliches Datenvolumen. Ab sofort könnt ihr außerdem nach Verbrauch ihres Inklusivdatenvolumens mit 1 Mbit/s unendlich weitersurfen.

Highlights

Das zusätzliche Datenvolumen wird bei Neuaktivierung einer SIM-Karte automatisch für die ersten drei Nutzungszeiträume (insgesamt 12 Wochen) bereitgestellt. Danach gelten wieder die regulären Inklusiv-Volumina. Bestandskunden können sich das zusätzliche Datenvolumen im eingeloggten „Mein O2“-Bereich oder über die Hotline sichern.

>>> Hier geht es zu den o2 Prepaid-Tarifen <<<

