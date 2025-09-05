Polar hat mit Polar Loop ein neues, displayfreies Wearbale angekündigt, welches vollständig ohne Abo auskommt. Das Wearable wurde entwickelt, um euch dabei zu helfen, bessere Gewohnheiten zu entwickeln und dauerhafte Fortschritte zu erzielen.

Polar Loop ist da

Polar schreibt allgemein

Unser Körper ist für Bewegung geschaffen. Regelmäßige Aktivität fördert alles von der Herz-Kreislauf-Gesundheit bis zum psychischen Wohlbefinden und hilft Ihnen, ein glücklicheres, energiegeladeneres Leben zu führen. Aber obwohl wir alle wissen, dass Bewegung wichtig ist, kann es überraschend sein, zu erfahren, wie aktiv – oder inaktiv – wir in unserem Alltag sind.

Polar Loop bietet euch eine Aktivitätsaufzeichnung rund um die Uhr, inkl. Schritte, Distanz, Kalorien, aktive Zeit. Das Gerät gibt euch Einblicke, wie tägliche Bewegung eure Fitness unterstützt, es warnt vor Inaktivität, es benachrichtigt, wenn ihr zu lange sitzt, misst kontinuierlich eure Herzfrequenz (Echtzeit-, Durchschnitts- und Maximalherzfrequenzmessung), zeichnet euren Schlaf auf (während des Schlafs werden auch die Ruheherzfrequenz und die PPI-basierte HRV mithilfe des optischen Sensors aufgezeichnet), es misst den Kalorienverbrauch pro Trainingseinheit und über den Tag verteilt, bietet euch Aktivitätsziele sowie personalisierte Tagesziele basierend auf eurem Lebensstil.

Wenn es Zeit zum Trainieren ist, bietet euch Polar Loop jede Menge Flexibilität. Training Load Pro erfasst die kardiovaskuläre Belastung beim Training; ein Fitnesstest (über Polar Flow) bewertet die Fitness im Zeitverlauf

Ihr entscheidet, wie ihr euer Training tracken möchtest:

Automatische Trainingserkennung (ATD) – mühelose Hintergrundaufzeichnung der meisten Trainingseinheiten

Manueller Start über die Polar Flow App – Verwenden Sie die App zum Starten/Stoppen, Tracking mit Polar Loop (Kein Smartphone während der Aktivität erforderlich)

Tracking mit der Polar Flow App – Smartphone bleibt durchgehend verbunden, um z. B. GPS-basierte Geschwindigkeits-, Entfernungs- und Routendaten hinzuzufügen

Anders als andere Anbieter kommt Polar Loop vollständig ohne Abo aus. Polar Loop ist ab sofort über die Polar-Webseite zum Preis von 179,90 Euro in den Farben Greige Sand, Night Black und Brown Copper erhältlich.