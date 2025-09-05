Die Fitness-Plattform Strava hat seiner Apple Watch App ein großes Update spendiert und bringt erstmals Live-Segmente an das Handgelenk von Sportlern. Zudem bietet das App-Update ein eine leistungsorientierte Benutzeroberfläche.

Neues Strava Erlebnis auf der Apple Watch

Der Rennrad-Boom der letzten Jahre dürfte dafür sorgen, dass immer mehr Menschen die Strava-App nutzen. Allerdings könnt ihr mit der App nicht nur Fahrten aufzeichnen, sondern auch Läufe, Wanderungen, Yoga und über 30 andere Sportarten. Die Strava-App dient nicht nur dazu, eigene Workouts zu tracken, ihr könnt auch Routen entdecken, Herausforderungen meistern, euch mit anderen messen, einer Community beitreten, euch inspirieren lassen und nähere Dateneinblicke in eure Trainings erhalten.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Strava einen deutlichen Anstieg von Nutzern, die ihre Workouts mit der Apple Watch hochladen. Um dieser wachsenden Nachfrage von der globalen Strava-Community geretzu werden, hat Strava seine Apple Watch App überarbeitet.

Zu den wichtigsten Aktualisierungen gehören:

Leistungsorientiertes Design: Neben Live-Segmenten hilft das aktualisierte Design den Athleten, sich zu bewegen und zu bleiben – vom schnellen Start einer Aktivität bis hin zum Betrachten klarer, leicht lesbarer Leistungsstatistiken, die sie auf dem Laufenden halten.

Statistiken auf einen Blick: Sieh Tempo, Entfernung, Zeit und Herzfrequenz deutlich, während ihr euch bewegt.

Optimierte Synchronisierung: Automatische und zuverlässige Synchronisierungsfunktionalität direkt zu Strava.

Live Segmente ermöglichen es euch, nun direkt auf der Apple Watch gegen eure eigenen Bestzeiten oder die Strava-Community auf favorisierten oder besonders beliebten Segmenten anzutreten. Wenn ihr euch einem Segment nähert, erscheint eine Benachrichtigung mit dem Segmentnamen und einem Kreisindikator auf dem Zifferblatt. Wenn ihr das Segment betretet, wird der Kreis in Echtzeit aktualisiert, um den Fortschritt widerzuspiegeln, und liefert einen klaren visuellen Hinweis, der zeigt, ob ihr vor oder hinter eurem persönlichen Rekord liegt. Am Ende des Segments werden die endgültigen Ergebnisse sofort angezeigt, bevor die App nahtlos zum Standard-Aufnahmebildschirm zurückkehrt.

Anfang dieses Jahres gab Strava eine bessere Integration in Apple Fitness+ bekannt.